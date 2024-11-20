بأنفاسها الأخيرة.. طفلة تكشف عن هوية مغتصبها وقاتلها (صور)
في حادثة مروّعة، كشفت طفلة أرجنتينية تدعى فابيانا سيرينو، تبلغ من العمر 8 سنوات، عن هوية مغتصبها وقاتلها قبل وفاتها بوقت قصير، بعد العثور عليها في غابة بمقاطعة ميسيونس.
اختفت فابيانا يوم الجمعة الماضي أثناء عودتها من المدرسة إلى منزلها في بلدة 25 دي مايو. بعد ساعات من البحث، عثرت شقيقتها الكبرى، البالغة من العمر 11 عامًا، عليها في حالة حرجة بمنطقة مشجرة تبعد حوالي 200 متر عن منزل العائلة.
صرخت الشقيقة الكبرى للعائلة: “أبي، اركض! لقد ماتت فابيانا”.
تم نقل الطفلة إلى المستشفى وهي لا تزال على قيد الحياة رغم تعرضها لاعتداء وحشي وطعنات بلغت 13 طعنة.
اعتراف مؤلم وكشف الجاني
قبل أن تفارق الحياة، كشفت فابيانا لوالديها أن الجاني هو جار العائلة، المدعو مارسيلو دانييل مولر، البالغ من العمر 34 عامًا، والمعروف بلقب “نانيكو”.
تحقيق واعتقال الجاني
ألقت السلطات القبض على مولر للاشتباه بارتكابه الجريمة. وكان قد ظهر في موقع الحادث بعد وقت قصير من الاعتداء، بحجة المساعدة في البحث عن الطفلة.
ملابسات إضافية
أكد شهود عيان أنهم رأوا مولر يتجول بالقرب من مدرسة الضحية في الأيام السابقة للحادث.
وكشفت تقارير الطب الشرعي أن سبب الوفاة كان “صدمة نقص حجم الدم” الناتجة عن فقدان كمية كبيرة من الدم بسبب الطعنات.
ردود الأفعال
أثارت الجريمة غضبًا شعبيًا واسعًا، وطالب الأهالي بتشديد العقوبات ضد الجرائم التي تستهدف الأطفال، وتعزيز إجراءات الأمان حول المدارس والمناطق السكنية.
18 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اقترح تقديمه لكلاب بيتبول شرسة داخل قفص بحضور الوالدين .
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان
ربنا يرحمها وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي قتلها
لأ حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
وحسبنا الله ونعم الوكيل
وإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمها واغفر لها وادخلها فسيح جناتك
والهم والديها الصبر والسلوان
لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم
لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم
لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
حسبنا الله ونعم الوكيل
في الجنه إن شاء الله ويصبر اهلها يا رب
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
الله وأكبر وحسبي الله ونعمه الوكيل
فعلا البشر اصبح اخطر مخلوق على وجه الارض
حسبي الله ونعم الوكيل الله ينتقم من كل ظالم
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته يارب
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم