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صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

20 نوفمبر، 2024 - 3:20 مساءً
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– طنجة: 37 ملم

– أوكايمدن: 16 ملم

– إفران: 15 ملم

– شفشاون: 13 ملم

– سطات: 12 ملم

– تكركوست: 10 ملم

– الحاجب: 09 ملم

– فاس: 08 ملم

– بني ملال: 07 ملم

– مكناس: 06 ملم

– الصويرة-المطار وخريبكة وميدلت وتازة وتطوان: 05 ملم

– العرائش: 04 ملم

– بن جرير ومراكش: 03 ملم

– إنزكان وتارودانت: 01 ملم

– الرشيدية، أكادير المسيرة، بوعرفة، ورزازات، الدار البيضاء، الحسيمة، القنيطرة، سيدي سليمان، تاوريرت: أقل من ميلمتر.

20 نوفمبر، 2024 - 3:20 مساءً
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‫3 تعليقات

  1. الحمدلله على هذه الأمطار التي شهدتها مدينة طنجة وكذا تطوان ستدخل الفرحة والسرور على الفلاحين الصغار.

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  2. نتمنى أن تعم سائر المملكة المغربية امطار الخير مهمة في هذا الفصل الخريف والفلاح البسيط جد ماسة إلى التساقطات المطرية وخاصة من أجل حرث ارضيه.

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