طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
– طنجة: 37 ملم
– أوكايمدن: 16 ملم
– إفران: 15 ملم
– شفشاون: 13 ملم
– سطات: 12 ملم
– تكركوست: 10 ملم
– الحاجب: 09 ملم
– فاس: 08 ملم
– بني ملال: 07 ملم
– مكناس: 06 ملم
– الصويرة-المطار وخريبكة وميدلت وتازة وتطوان: 05 ملم
– العرائش: 04 ملم
– بن جرير ومراكش: 03 ملم
– إنزكان وتارودانت: 01 ملم
– الرشيدية، أكادير المسيرة، بوعرفة، ورزازات، الدار البيضاء، الحسيمة، القنيطرة، سيدي سليمان، تاوريرت: أقل من ميلمتر.
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الحمدلله على هذه الأمطار التي شهدتها مدينة طنجة وكذا تطوان ستدخل الفرحة والسرور على الفلاحين الصغار.
نتمنى أن تعم سائر المملكة المغربية امطار الخير مهمة في هذا الفصل الخريف والفلاح البسيط جد ماسة إلى التساقطات المطرية وخاصة من أجل حرث ارضيه.
اللهم اسقنا الغيث و لا تجعلنا من القانتين، و اللهم صيبا نافعا باذن الله تعالى