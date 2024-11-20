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الفنانة نهال عنبر تنجو من حريق كبير بمنزلها

20 نوفمبر، 2024 - 2:49 مساءً
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هبة بريس

كشفت الفنانة المصرية نهال عنبر عن تفاصيل الحريق الذي حصل في بيتها .

وجاء في تفاصيل الحادث أنه قد اشتعلت لوحة الكهرباء الرئيسية التي تغذي جميع الغرف بعد حدوث تسريب للماء، مما أدى إلى انفجارها واندلاع الحريق ، وأشارت عنبر إلى أن الحادث وقع بالقرب من الغرفة التي كانت تنام فيها، لكن العناية الإلهية أنقذتها من الكارثة.

وكان معها في المنزل حفيدها وابنها المخرج حسام الحسيني، الذي كان نائماً أيضاً، لكن حفيدها استيقظ على الحريق وصرخ بصوت عالٍ ليوقظ والده قبل الكارثة.

20 نوفمبر، 2024 - 2:49 مساءً
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