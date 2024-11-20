close button

فاس.. هدم مقهى “جردة الريكس” وسط المدينة (صور)

20 نوفمبر، 2024 - 2:13 مساءً
2

هبة بريس _ ع محياوي

في إطار الجهود المبذولة في محاربة استغلال الأملاك العمومية بشكل غير قانوني، أقدمت السلطات المحلية بفاس، بتنسيق مع المصالح الأمنية، على هدم مقهى “الريكس” المتواجد في حديقة “لالة أمينة” المعروفة بجردة الريكس.

وأكدت مصادر ل ” هبة بريس” أن المقهى المذكورة لم يكن صاحبها يتوفر على التراخيص القانونية المطلوبة، مما استدعى اتخاذ إجراءات صارمة بإشراف مباشر من معاد الجامعي والي جهة فاس مكناس عمالة فاس.

هذا و قد سبق للسلطات المحلية ممثلة في باشا دار ادبييغ الى جانب السيد قائد الملحقة الاداربة دار ادبيبغ مرفوقين بلجنة مختلطة حلوا الى عين المكان للقيام بالمتعين من أجل الوقوف على قانونية رخص المقهى التي كانت ستحول الى مطعم للدجاج في غفلة من السلطات المحلية و المنتخبة قبل تفجير الملف الذي هز الرأي العام الفاسي مؤخرا، ليتبين بعد تقرير مفصل ان المقهى لا تتوفر على تراخيص قانونية الشيء الذي دفع رئيس مقاطعة اكدال البامي محمد السليماني الى توقيع قرار توقيف نشاط هذه المقهى المملوكة لجماعة فاس.

العملية شهدت حضور ممثلين عن السلطة المحلية والقوات الأمنية لضمان سيرها دون عراقيل، في حين يُتوقع استمرار هذه الحملات لاستعادة النظام في استغلال الملك العمومي و استرجاع عقارات جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي جماعة فاس .

20 نوفمبر، 2024 - 2:13 مساءً
2

مقالات ذات صلة

إذا كان التعليم حقا دستوريا.. فماذا عن حرمان جماعة…

2024-11-21 / 16:22

استمرار رفض “لارام” تعويض زبنائها بعد أشهر من إلغاء…

2024-11-21 / 16:08

اختفاء بعض أدوية القلب من الصيدليات لأكثر من شهرين…

2024-11-21 / 15:42

بركان .. تنظيم حفل بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل

2024-11-21 / 15:40
صورة تعبيرية

قاض يفقد وظيفته بسبب 500 درهم

2024-11-21 / 15:19

ارتباك وزير التربية الوطنية في جلسة برلمان الطفل

2024-11-21 / 15:10

مدير “لارام” يسافر في طائرة خاصة ومواطنون يشترون تذاكر…

2024-11-21 / 14:43

إعلانات “إنوي” الكاذبة تلاقي سخطا متزايدا من المواطنين

2024-11-21 / 13:49
شركة إيزي جيت البريطانية

إطلاق خط جوي جديد يعزز السياحة بين المغرب وإسكتلندا

2024-11-21 / 13:02

وجدة .. إطلاق عملية واسعة للنظافة بالمدينة

2024-11-21 / 12:57

‫2 تعليقات

  1. كفاش؟ مقهى مملوكه للجماعة وبدون ترخيص؟؟ كيف فوتت الجماعة هدا المقهى بدون وتاءق ولاتراخيص؟؟ يجب فتح تحقيق مع رئيس الجماعة الحالي والسابق حول كيفية التفويت ولمن تم التفويت والتسيير؟؟؟

    3
    رد

  2. أصلا اثناء ولاية شباط هو المسؤول الأول على هذه الخروقات يجب التحقيق معه كباقي المسؤولين لأن الفساد بدأمن عقود وتراكمت الى استفحال ظاهرة التسيب

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى