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المنتخب المغربي
المنتخب المغربي

4 لاعبين مغاربة في التشكيلة المثالية للجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية

20 نوفمبر، 2024 - 1:44 مساءً
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اختار موقع سوفاسكور المتخصص في الأرقام والإحصائيات، أربعة لاعبين مغاربة ضمن التشكيلة المثالية للجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 التي ستُجرى في المغرب، وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه المنتخب المغربي على منتخب ليسوطو بنتيجة 7-0.

اختيار اللاعبين المغاربة في التشكيلة المثالية

جاء اختيار إبراهيم دياز في التشكيلة المثالية بعد أن سجل ثلاثة أهداف في المباراة وحصل على تنقيط 9.4، بينما تميز سفيان رحيمي أيضًا بأدائه المميز وحصل على تنقيط 9.3، وهو نفس تنقيط عبد الصمد الزلزولي الذي قدم مستوى جيدًا في المباراة، خاصة من خلال تمريراته ومناوراته الجيدة. أما اللاعب الرابع الذي تميز في هذه الجولة، فقد كان جمال حركاس الذي نال تنقيط 8.7.

سيطرة لاعبي المنتخب المغربي على التشكيلة المثالية

ومن الطبيعي أن يسيطر لاعبي المنتخب المغربي على التشكيلة الرسمية لهذه الجولة بعد الأداء الكبير الذي قدموه في مباراة ليسوتو.

20 نوفمبر، 2024 - 1:44 مساءً
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