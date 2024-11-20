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عمال شركة لتصدير الخضر والفواكه يحتفلون بذكرى عيد الإستقلال

20 نوفمبر، 2024 - 12:46 مساءً
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هبة بريس – أكادير

احتفلت شركة أنصار بريم المختصة في إنتاج و تلفيف و تصدير الخضر و الفواكه الكائنة بجماعة واد الصفاء – بيوكرى بالذكرى 69 لعيد الاستقلال الوطني، وذلك من خلال تقديم وجبة غداء للعمال و العاملين بهذه المحطة.

و عبر الدان محمد العربي المدير العام لمحطة التلفيف ”أنصار بريم“ باسمه الخاص و نيابة عن كل العاملات و العاملين ببرقيات الولاء و الإخلاص للملك محمد السادس متمنيا له موفور الصحة والهناء بالإضافة للأمير مولاي الحسن و الأميرة للا خديجة و كافة الأسرة العلوية الشريفة.

كما قدم المدير العام لهذه الشركة كلمة شكر و إمتنان لعامل لإقليم شتوكة أيت باها و كل الأطر و الموظفين بهذا الإقليم نظرا للدور الهام الذين يقومون به من أجل تشجيع الاستثمار و المساهمة في إيجاد حلول لكافة الإكراهات الذي يعرفها القطاع، و كذا عن حرصهم الدائم عن مواكبة الشركة من أجل خلق فرص شغل في المنطقة و كذا المساهمة في خلق قيمة مضافة لإغناء الاقتصاد الوطني.

كما تم تقديم كل الشكر و الإخلاص لجميع مكونات الأمن الوطني، و القوة المسلحة الملكية، و الأمن الوطني، و الدرك الملكي و القوات المساعدة وكل الساهرين على حماية البلاد تحت شعار الله الوطن، الملك .

و قد تم من خلال هذا الاحتفال بهذه الذكرى ترديد النشيد الوطني من طرف العاملين و العاملات بالشركة و كل أفرادها و مجموعة من الأغاني الوطنية في جو من الفرح و البهجة و السرور من الجميع معبرين عن وطنيتهم و حبهم لوطنهم و ملكهم و تعلقهم بالعرش العلوي المجيد.

20 نوفمبر، 2024 - 12:46 مساءً
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