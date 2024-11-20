نزهة حيات: “الادخار يمثل رافعة أساسية لدعم نمو المملكة”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكدت نزهة حيات رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن الادخار يمثل رافعة أساسية لدعم نمو المملكة.

و أوضحت حيات في مداخلة لها على هامش مشاركتها في النسخة الثانية من معرض الادخار و الاسثتمار المنظم بالدار البيضاء أنه و من خلال سوق الرساميل يمكن تعبئة هذه المدخرات لدعم الشركات وتشجيع الابتكار و تلبية احتياجات المغرب الذي يتطور بسرعة.

و شددت المسؤولة المالية السالفة الذكر على أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل تلتزم بتعزيز التعليم المالي وجعله في متناول الجميع، عن طريق القيام بتعبئة كل مواردها و إمكانياتها.