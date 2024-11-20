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ميناء البيضاء يستقبل أولى شحنات اللحوم الحمراء المستوردة

20 نوفمبر، 2024 - 12:28 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

استقبل ميناء الدار البيضاء الشحنات الأولى للحوم الحمراء المستوردة من الخارج من خلال عدد من شاحنات نقل اللحوم قادمة من دولة إسبانيا.

و سيتم توزيع الدفعة الأولى من اللحوم الحمراء المستوردة على عدد من المجازر و الأسواق التجارية الكبرى بجهة الدار البيضاء سطات قبل وصول كميات أخرى سيتم توزيعها على باقي مناطق المملكة.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن السلطات المغربية سمحت باستيراد اللحوم الحمراء شريطة توفرها على عدد من المعايير مثل الذبح الحلال و استجابة المستوردين لدفتر تحملات خاصة بعمليات نقل و توزيع اللحوم للحفاط على جودتها و طراوتها.

20 نوفمبر، 2024 - 12:28 مساءً
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‫5 تعليقات

  1. اين هو الحلال من ذبيحة مستوردة من الخارج ونحن نعلم ان جميع المجازر الإسبانية والفرنسية والأوروبية بشكل عام لا تتوفر على مذابح إسلامية لهدا اريد ان اقول لشعب المغربي لا تأكل ما لا تعرف مصدره ،البقر الحي وفي شك ما بالك الميت

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  2. يجب على الدولة تحديد سعر البيع ما دامت هي من وقفت على الاسيراد، وإلا سنعيش نفس حالة استيراد اكباش العيد.

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  3. هلا تفضلتم و بحثتم عن المحظوظين الذين يستوردون اللحوم؟؟؟
    انجاز وطني…نحن نتاسف لما وصلنا اليه من اللااكتفاء ذاتي في ما هو أمن غذائي!!……..

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  5. مشكلة الذبح في أوروبا مشكلة عويصة نعيشها نحن المسلمين في المهجر
    اذا كان المسؤولون في المغرب متعاقدين مع مجزرة تذبح على الطريقة الاسلامية فليدلونا على المجزرة
    عندي ازيد من ثلاثين سنه في المانيا مانعرفه في القانون الاروبي الذبح على الطريقة الاسلامية ممنوع
    وشكرًا

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