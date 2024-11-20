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تأهيل المساحات الخضراء في الدار البيضاء
تأهيل المساحات الخضراء في الدار البيضاء

رصد أزيد من 4.43 مليار سنتيم لتأهيل المساحات الخضراء بالبيضاء

20 نوفمبر، 2024 - 3:11 مساءً
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هبة بريس – الدار البيضاء

خصصت جماعة الدار البيضاء ميزانية جديدة ضخمة لتنفيذ مشروع تهيئة المساحات الخضراء التي ترافق الشوارع والمحاور الرئيسية للمدينة.

وفي إطار المرحلة الثانية من هذه الأشغال، تم اعتماد مبلغ يزيد عن 44.3 مليون درهم لتنفيذ المشروع، الذي ستتولى إنجازه شركتان مغربيتان هما “Atelier Vert” و”Tamesna Vert”.

جدير بالذكر أن الدار البيضاء شهدت خلال الأشهر الماضية إطلاق مشاريع كبرى لتأهيل شوارع رئيسية، من بينها شارع الزرقطوني وشارع الحسن الثاني، إلى جانب عدد من الشوارع في منطقة الحي الحسني.

وتندرج هذه الجهود ضمن التحضيرات المكثفة التي تبذلها المدينة استعداداً لاستضافة فعاليتين رياضيتين دوليتين بارزتين، هما كأس الأمم الإفريقية المقرر تنظيمها في عام 2025، وكأس العالم 2030 التي سيشارك المغرب في تنظيمها مع إسبانيا والبرتغال.

 

20 نوفمبر، 2024 - 3:11 مساءً
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‫3 تعليقات

  1. مع كامل الأسف جميع المدن المغربية تنعدم فيها المساحات الخضراء و ان تواجدت بشكل ضعيف …
    وخاصة الدار البيضاء مدينة الأسمنت بامتياز

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  2. لا مساحة خضراء بالنخيل. النخيل مكانة وهو الصحراء. شوهتم أجواء مدن الوسط وشمال البلاد.المغرب ليس صحراء فقط. صاحب هذه الفكرة ميت دماغيا

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  3. للأسف الشديد المساحات الخضراء في الدار البيضاء جد ضعيفة بالمقارنة مع مساحتها و المؤسف كذلك هو غرس النخيل على حساب الأشجار التي تعطي الجمالية و الخضرة و الظل و تحسين جودة الهواء بينما النخيل لا نستفيد منه بالإضافة إلى ميزانته المرتفعة.

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