درك الدروة يشن حملة ضخمة لتجفيف منابع الإجرام بالمدينة

هبة بريس ـ متابعة

شنت عناصر الدرك الملكي بسرية الدروة التابعة لإقليم برشيد حملة ضخمة استهدفت عددا من الأحياء السكنية التي تشهد بعض الانفلاتات و تعتبر من النقاط السوداء بالمدينة.

الحملة تروم تجفيف منابع الإجرام و استباب الأمن خاصة بالأماكن التي كانت تشهد ترويجا مكثفا للمخدرات، حيث تمت مداهمة عدد من المقاهي و المحلات المشبوهة و تنقيط كل المتواجدين بها و توقيف المشتبه بهم.

و استحسنت ساكنة الدروة هاته الحملة الأمنية مطالبين بتوسيع نطاقها لتشمل كل أحياء المدينة، و كذلك بتسريع تحويل المدينة لتخضع للنفوذ الأمني عوض الدركي خاصة في ظل التوسع الديمقرافي و الجغرافي الذي باتت تشهده الدروة.

*الصورة من الأرشيف