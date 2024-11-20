close button

درك الدروة يشن حملة ضخمة لتجفيف منابع الإجرام بالمدينة

20 نوفمبر، 2024 - 11:29 صباحًا
2

هبة بريس ـ متابعة

شنت عناصر الدرك الملكي بسرية الدروة التابعة لإقليم برشيد حملة ضخمة استهدفت عددا من الأحياء السكنية التي تشهد بعض الانفلاتات و تعتبر من النقاط السوداء بالمدينة.

الحملة تروم تجفيف منابع الإجرام و استباب الأمن خاصة بالأماكن التي كانت تشهد ترويجا مكثفا للمخدرات، حيث تمت مداهمة عدد من المقاهي و المحلات المشبوهة و تنقيط كل المتواجدين بها و توقيف المشتبه بهم.

و استحسنت ساكنة الدروة هاته الحملة الأمنية مطالبين بتوسيع نطاقها لتشمل كل أحياء المدينة، و كذلك بتسريع تحويل المدينة لتخضع للنفوذ الأمني عوض الدركي خاصة في ظل التوسع الديمقرافي و الجغرافي الذي باتت تشهده الدروة.

*الصورة من الأرشيف

20 نوفمبر، 2024 - 11:29 صباحًا
2

مقالات ذات صلة

الشامي: تطور الإطار القانوني والبنيات التحتية التقنية كرس حق…

2024-11-21 / 00:02

فرار سيارة سائح خليجي بعد إصابة مسؤول بالدرك بأكادير

2024-11-20 / 23:45

الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارتها

2024-11-20 / 23:02

تقارير تكشف ضعف”أنابيك“في تشغيل الشباب وتضع السكوري في موقف…

2024-11-20 / 22:38

تازة..عبد الواحد المسعودي ”يتخلف” عن مراسيم تسليم السلط ونشطاء…

2024-11-20 / 22:32

إيداع “اليوتيوبر” الملقب بـ “ولد الشينوية” سجن عكاشة

2024-11-20 / 22:12

استياء الساكنة من تصرفات مدير المصالح بجماعة إعزانن

2024-11-20 / 21:51

الجديدة..افتتاح فعاليات الدورة الـ 19 للمعرض الدولي للبناء

2024-11-20 / 21:31

انتشار العشوائية في أغمات ..تهديد للجمالية والسلم الاجتماعي

2024-11-20 / 21:09

“كوب 29”..المغرب يرتقي في مؤشر الأداء المناخي 2025

2024-11-20 / 19:45

‫2 تعليقات

  2. الدروة اصبح من الضروري اخصاع هذه المدينة للنفوذ الأمني عوض الدركي خاصة في ظل التوسع الديمقرافي والجغرافي وكذلك الانفلات الامني خصوصا حي البلوك الذي يعرف مجرما يهدد سلامة الساكنة ليلا ونهارا بالسب والشتم والتهديد بالسلاح الابيض مما ادي الي زرع الخوف والرعب فب نفوسهم وبيع املاكهم

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى