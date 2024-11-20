درك الدروة يشن حملة ضخمة لتجفيف منابع الإجرام بالمدينة
هبة بريس ـ متابعة
شنت عناصر الدرك الملكي بسرية الدروة التابعة لإقليم برشيد حملة ضخمة استهدفت عددا من الأحياء السكنية التي تشهد بعض الانفلاتات و تعتبر من النقاط السوداء بالمدينة.
الحملة تروم تجفيف منابع الإجرام و استباب الأمن خاصة بالأماكن التي كانت تشهد ترويجا مكثفا للمخدرات، حيث تمت مداهمة عدد من المقاهي و المحلات المشبوهة و تنقيط كل المتواجدين بها و توقيف المشتبه بهم.
و استحسنت ساكنة الدروة هاته الحملة الأمنية مطالبين بتوسيع نطاقها لتشمل كل أحياء المدينة، و كذلك بتسريع تحويل المدينة لتخضع للنفوذ الأمني عوض الدركي خاصة في ظل التوسع الديمقرافي و الجغرافي الذي باتت تشهده الدروة.
*الصورة من الأرشيف
2 تعليقات
شكرا للدرك الملكي على هذآ العمل الرائع….
الدروة اصبح من الضروري اخصاع هذه المدينة للنفوذ الأمني عوض الدركي خاصة في ظل التوسع الديمقرافي والجغرافي وكذلك الانفلات الامني خصوصا حي البلوك الذي يعرف مجرما يهدد سلامة الساكنة ليلا ونهارا بالسب والشتم والتهديد بالسلاح الابيض مما ادي الي زرع الخوف والرعب فب نفوسهم وبيع املاكهم