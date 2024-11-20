عمور: “الوقت يمر بسرعة و سنساهم جميعا في إنجاح المونديال”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكدت فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة و الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن جميع القطاعات في المغرب مجندة لتكون بلادنا جاهزة في الموعد المحدد لتنظيم عديد التظاهرات الدولية.

عمور و في مداخلة لها على هامش منتدى “قمة واجهة المغرب” المنظمة بالدار البيضاء أوضحت بأن الوقت يمر بسرعة و الأشغال تتسارع لنكون في الموعد، و جميع جهات المملكة تشهد أوراشا كبرى.

و شددت وزيرة السياحة و الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن جميع المغاربة سيساهمون في نجاح بلادنا في تنظيم المونديال وسط تفاؤل كبير بأن تكون نسخة 2030 اسثتنائية على جميع المقاييس.