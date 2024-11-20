عمور: “نعمل على زيادة سعة الفنادق ببلادنا قبل تنظيم المونديال”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكدت فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة و الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن هناك عمل كبير ينجز في عديد المدن المغربية تأهبا لتنظيم بلادنا لعدد من التظاهرات العالمية.

و أوضحت عمور في مداخلة لها على هامش افتتاح منتدى “قمة واجهة المغرب” المنظم بالدار البيضاء على أن العمل لا ينصب على المدن المحتضنة للمونديال فقط بل جميع جهات المملكة ستستفيد من تأهيل البنية التحتية و خاصة في القطاع السياحي.

و شددت وزيرة السياحة و الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني على أن الهدف الحالي هو زيادة سعة الفنادق بمختلف مناطق المملكة و توفير عروض تسمح لكل الزوار باكتشاف مؤهلات المغرب السياحية.