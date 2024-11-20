ترامب يعين هاورد لوتنيك المعادي للصين وزيرا للتجارة

هبة بريس – وكالات

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المستثمر هوارد لوتنيك، الرئيس المشارك لفريقه الانتقالي، لتولي وزارة التجارة .

وقال ترامب في إعلانه إن لوتنيك، الرئيس التنفيذي لشركة كانتور فيتزجيرالد المالية، سيقود «أجندة الرسوم الجمركية والتجارة» للإدارة الأمريكية الجديدة.

وكان لوتنيك أيضا من ضمن المرشحين لمنصب وزير الخزانة، الأكثر شهرة، ولم يتخذ ترامب قرارا بعد بشأن هذا المنصب الذي لطالما كان محل اهتمام إذ أنه يتمتع بسلطة شاملة في مجالات مثل السياسة الاقتصادية والضريبية.