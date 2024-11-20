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طقس اليوم.. زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

20 نوفمبر، 2024 - 9:08 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تنتشر سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية فوق السهول الشمالية والسواحل المتواجدة جنوب العيون. وستكون السماء غائمة جزئيا بمناطق طنجة والريف.

كما سيلاحظ سقوط ثلوج بقمم مرتفعات الأطلس الكبير، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من مرتفعات الأطلس الكبير.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و 10 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 15 و20 درجة بكل من الأقاليم الصحراوية، ومنطقة سوس، وستتراوح ما بين 10 و 16 درجة بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد ارتفاعا بوجه عام.

وبالنسبة لحالة البحر، فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بكل من الواجهة المتوسطية والبوغاز وشمال الجرف، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب الجرف.

20 نوفمبر، 2024 - 9:08 صباحًا
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