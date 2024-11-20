هيرفي رينارد ينتقد لاعبي السعودية

أبدى هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، استياءه من أداء لاعبيه بعد الهزيمة المفاجئة أمام إندونيسيا ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، في مباراة أقيمت على ملعب “غيلورا بونغ كارنو”.

تكبّد “الأخضر” خسارة تاريخية وغير مسبوقة أمام المنتخب الإندونيسي، حيث وصف رينارد الأداء بالمتراخي، مشيرًا إلى أن اللاعبين تعاملوا مع اللقاء وكأنه مباراة تجريبية.

تصريحات هيرفي رينارد

وقال رينارد عقب المباراة:

عن الأداء: “دخل اللاعبون المباراة وكأنها ودية. المنتخب الإندونيسي استحق الفوز بأدائه الكبير”.

“دخل اللاعبون المباراة وكأنها ودية. المنتخب الإندونيسي استحق الفوز بأدائه الكبير”. عن المجموعة: “اليابان الآن في الصدارة بفارق كبير وستتأهل مباشرة. الصراع على المركز الثاني سيكون شرسًا”.

“اليابان الآن في الصدارة بفارق كبير وستتأهل مباشرة. الصراع على المركز الثاني سيكون شرسًا”. عن المستقبل: “تبقت أربع مباريات، ويجب أن نقاتل حتى النهاية، سواء للتأهل مباشرة أو عبر الملحق”.

“تبقت أربع مباريات، ويجب أن نقاتل حتى النهاية، سواء للتأهل مباشرة أو عبر الملحق”. عن الأجواء الممطرة: “هذه الظروف ليست جديدة على اللاعبين السعوديين. المشكلة أننا بدأنا المباراة بشكل سيئ، ما صعّب علينا الأمور”.

“هذه الظروف ليست جديدة على اللاعبين السعوديين. المشكلة أننا بدأنا المباراة بشكل سيئ، ما صعّب علينا الأمور”. عن الهجوم: “لم نسجّل منذ فترة. الهجمات المرتدة للإندونيسيين كانت حاسمة، رغم أن ركلة جزاء لم تُحتسب لنا”.

ترتيب المجموعة وموقف السعودية

بعد هذه الخسارة، توقف رصيد المنتخب السعودي عند 6 نقاط، ليتراجع إلى المركز الرابع بفارق الأهداف عن إندونيسيا التي صعدت للمركز الثالث. واستفاد المنتخب الإندونيسي من خسارة الصين أمام اليابان (3-1) في الجولة ذاتها.

يواجه المنتخب السعودي ضغوطًا كبيرة في المباريات المقبلة لضمان التأهل المباشر أو عبر الملحق، حيث يتطلب ذلك تحسين الأداء الهجومي وتصحيح الأخطاء الدفاعية التي كلفت الفريق خسائر غير متوقعة.