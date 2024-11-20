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إبراهيم دياز بقميص منتخب المغرب
إبراهيم دياز بقميص منتخب المغرب

بأرقام تاريخية.. إبراهيم دياز يتفوق على زملائه في ريال مدريد

20 نوفمبر، 2024 - 2:50 صباحًا
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واصل إبراهيم دياز، نجم المنتخب المغربي وريال مدريد الإسباني، إثبات تألقه بعد أدائه اللافت خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، حيث قاد “أسود الأطلس” لتحقيق انتصارات مميزة وسجل أرقامًا استثنائية مقارنة بزملائه في النادي الملكي.

ردّ دياز على الشكوك حول قدرته على التأقلم مع أجواء المباريات في أفريقيا جنوب الصحراء بتسجيله هدفين في شباك منتخب الغابون بالعاصمة ليبروفيل.

أثار أداؤه إعجاب الجماهير المغربية التي رأت فيه لاعبًا يقاتل بقميص بلاده، حتى في المباريات “الشكلية”.

كما فرض دياز تألقه بالمقارنة مع باقي نجوم ريال مدريد الذين حضروا مع منتخبات بلدانهم في فترة التوقف الدولي الأخيرة، بالأهداف والأرقام التي حققها التوقف الدولي.

هاتريك دياز يُبهر الجماهير المغربية

في المباراة الثانية أمام ليسوتو بمدينة وجدة، قدّم دياز أداءً استثنائيًا بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك)، ما رفع رصيده إلى خمسة أهداف خلال هذه النافذة الدولية، متفوقًا بذلك على نجوم عالميين مثل فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام الذين لم يحققوا أرقامًا مماثلة مع منتخباتهم خلال نفس الفترة.

أرقام مذهلة لـ “إبراهيم دياز” مع المنتخب المغربي

منذ انضمامه إلى المنتخب المغربي في مارس الماضي، خاض إبراهيم دياز 8 مباريات، سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفين.

وتُعد حصيلته الأخيرة في مباراتي الغابون وليسوتو بمثابة تأكيد لمكانته كنجم بارز في تشكيلة “أسود الأطلس”.

تفاعل جماهيري واسع

حظيت صور دياز وأهدافه الأخيرة بتفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من خلال حسابه الشخصي أو حسابات الاتحاد المغربي لكرة القدم ونادي ريال مدريد. وأظهرت التعليقات إعجاب الجماهير المغربية بأدائه وإصراره على تقديم الأفضل مع منتخب بلاده.

20 نوفمبر، 2024 - 2:50 صباحًا
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