كلب يرفض مغادرة قبر صاحبه لعامين

نشرت وسائل الإعلام الصينية قصة مؤثرة عن كلب مريض ظل بجوار قبر صاحبه لمدة عامين بعد وفاته، مما أثار مشاعر الكثيرين في الصين.

الكلب، الذي عانى من مرض جلدي خطير وإصابة في ساقه، تلقى المساعدة من شخص خيّر الذي عالج مرضه واعتنى به، ليحظى بحياة جديدة بعد معاناته الطويلة.

لقاء مع شخص خيّر ينقلب حياة الكلب إلى الأفضل

القصة بدأت عندما قام مؤثر صيني وصاحب مركز لإغاثة الكلاب الضالة في مقاطعة جيانغشي بشرق الصين، بنشر مقطع فيديو للكلب الوفي، مما جذب آلاف التعليقات والإعجابات من متابعيه.

وقد عثر المؤثر على الكلب وهو يعاني من مرض جلدي خطير وساق مشلولة، حيث أخبره سكان القرية أن الكلب ظل بجوار قبر صاحبه منذ وفاته قبل عامين. رغم محاولات تبني الكلب من قبل البعض، إلا أنه كان يعود إلى القبر بشكل متكرر، مما دفعهم إلى التوقف عن محاولات التبني.

الكلب الوفي يتلقى العلاج ويبدأ حياة جديدة

بينما كان الكلب يتنقل بين القبر والقرية للبحث عن الطعام، مدّ المؤثر يده تجاهه في البداية، ليجد الكلب هادئاً وأقبل على تناول الطعام الذي قدمه له.

نقل الكلب إلى مركز الإنقاذ حيث بدأ علاجه من مرضه الجلدي، وتم تسميته “تشونغباو” أي “الطفل الوفي”.

وبعد شهرين من العلاج، عاد المرض للظهور، فتم نقله إلى مستشفى في شنغهاي، حيث تلقى العلاج اللازم، وبمرور الوقت، تماثل الكلب تمامًا للشفاء.