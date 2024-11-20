إدانة اليوتيوبر إلياس المالكي بالحبس والغرامة
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، مساء الثلاثاء، حكمًا يقضي بإدانة اليوتيوبر إلياس المالكي بأربعة أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.
التهم الموجهة لـ “إلياس المالكي” وحكم المحكمة
تمت إدانة إلياس المالكي بتهمة الإخلال بالحياء العام، بينما تمت تبرئته من تهمة التحريض على الكراهية والتمييز، التي كانت محط شكاوى من جمعيات وشخصيات أمازيغية، قبل أن تتنازل هذه الأطراف عن الدعوى.
شهدت الجلسة حضورًا كثيفًا من المواطنين وأقارب اليوتيوبر المالكي، الذين أبدوا ارتياحهم بعد تبرئته من التهم المتعلقة بالتحريض على الكراهية والتمييز.
26 تعليقات
إلى الامازيغي الذي لا يريد أن يتنازل عن حقه ماذا تقول في الذي يرفع راية لا علاقة لها بالمغرب عندنا راية واحدة وهي الحمراء تتوسطها نجمة خضراء. اصلا لا يمكن أن يحاكم على هذه التهمة فانتم تقولون للعرب اعرابن ونحن نقول لالامازيغ الشلوح ما الضير في ذالك.هذا الشخص قدم مساعدة مالية الامازيغ أثناء زلزال الحوز ربما لم تقدمها انت…لا تحاولوا ان تزرعوا الفتنة بين أبناء الوطن الواحد
اهانة شعب باكمله 4 اشهر اما المهداوي الذي اهان شخص واهد تم الحكم عليه ب عام و نص و 150 مليون غرامة..شخص واحد اهم من شعب باكمله ولا القضية فيها نفوذ
واللي قال على المغاربة مداويخ ماسب ماشتم. والي قال ليكوم مامربيينشوخاصكوم التربية. حتى هو ماسب ماشتم. وزيد وزيد
كما هو معروف دائما :حكم غير منصف وغيرعادل.والله ان هدا لمنكر.يا الساكت على الظالم هديك هي العلة: والا كنت حر زول هدا العلة.الله ارحم ناس.كالوا كلام امشاوا.
لو لم يتم التنازل على قضية التمييز لكانت العقوبة كبيرة
الياس المالكي مظلوم وحكم عليه بالسجن لمده اربعه اشهر هو لما ينشر فيديواته فهو يخاطب فءه من الشباب و يقول داءما ادراري لكن لامشكله فهو الرابح لانه بعد خروجه من السجن سوف يشتهر اكثر ويزداد محبيه اما بالنسه للمشاركه في دوري الملوك مع بيكي ان شاء الله في الدوري المقبل سوف تتاح له الفرصه كما يقول المثل لوصل لودنو يعضها حنا دكاله خضرين وقلبنا ابيض