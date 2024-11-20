close button
اليوتيوبر إلياس المالكي
اليوتيوبر إلياس المالكي

إدانة اليوتيوبر إلياس المالكي بالحبس والغرامة

20 نوفمبر، 2024 - 12:16 صباحًا
1

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، مساء الثلاثاء، حكمًا يقضي بإدانة اليوتيوبر إلياس المالكي بأربعة أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.

التهم الموجهة لـ “إلياس المالكي” وحكم المحكمة

تمت إدانة إلياس المالكي بتهمة الإخلال بالحياء العام، بينما تمت تبرئته من تهمة التحريض على الكراهية والتمييز، التي كانت محط شكاوى من جمعيات وشخصيات أمازيغية، قبل أن تتنازل هذه الأطراف عن الدعوى.

شهدت الجلسة حضورًا كثيفًا من المواطنين وأقارب اليوتيوبر المالكي، الذين أبدوا ارتياحهم بعد تبرئته من التهم المتعلقة بالتحريض على الكراهية والتمييز.

20 نوفمبر، 2024 - 12:16 صباحًا
1

مقالات ذات صلة

حريق بوحدة صناعية في طنجة

حريق ضخم “يلتهم” وحدة صناعية في طنجة (فيديو)

2024-11-20 / 00:57

ابتكار مادة مقاومة للبرد الشديد

2024-11-19 / 23:52

برلماني يترافع عن وضعية التجار الصغار

2024-11-19 / 23:20

جثة ستيني تستنفر الأجهزة الأمنية بفاس

2024-11-19 / 22:09

إصابات في حادث إنقلاب سيارة النقل المدرسي ضواحي فاس

2024-11-19 / 21:17

المحكمة الإدارية بفاس تدخل ملف عزل 3 مستشارين بجماعة…

2024-11-19 / 19:19

اختطاف المعارض هشام عبود: تفاصيل مروعة تكشف عن محاولة…

2024-11-19 / 18:58

أخنوش: المنحى الإيجابي الذي يشهده قطاع التصنيع بالمغرب يفرض…

2024-11-19 / 18:35

مطالب بإلغاء قرار تسقيف سن ولوج مهنة التدريس

2024-11-19 / 18:15
المكتب الجماعي لحفظ الصحة في العيون

الداخلية تُعزز مكافحة التسمم الغذائي بمكاتب جديدة في الجماعات

2024-11-19 / 17:53

تعليق واحد

  1. 5 أشهر من أجل إهانة شعب بأكمله. أتمنى من هذا المخلوق بعد خروجه من السجن ان يجمع حقائبه و العودة من اتى.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى