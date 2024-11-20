إدانة اليوتيوبر إلياس المالكي بالحبس والغرامة

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، مساء الثلاثاء، حكمًا يقضي بإدانة اليوتيوبر إلياس المالكي بأربعة أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.

التهم الموجهة لـ “إلياس المالكي” وحكم المحكمة

تمت إدانة إلياس المالكي بتهمة الإخلال بالحياء العام، بينما تمت تبرئته من تهمة التحريض على الكراهية والتمييز، التي كانت محط شكاوى من جمعيات وشخصيات أمازيغية، قبل أن تتنازل هذه الأطراف عن الدعوى.

شهدت الجلسة حضورًا كثيفًا من المواطنين وأقارب اليوتيوبر المالكي، الذين أبدوا ارتياحهم بعد تبرئته من التهم المتعلقة بالتحريض على الكراهية والتمييز.