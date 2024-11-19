ابتكار مادة مقاومة للبرد الشديد

هبة بريس

ابتكر فريق من العلماء الروس مادة مركبة قادرة على الحفاظ على القوة والليونة العالية في الصقيع الشديد.

وقام متخصصون من الجامعة التقنية الروسية، وباحثون من الصين، بدراسة كيفية تدمير المواد المركبة عند درجات حرارة أقل من ناقص 150 درجة مئوية (درجات الحرارة المبردة)، وحددوا لأنفسهم مهمة إنشاء مركبات مركبة جديدة قادرة على الحفاظ على خصائصها الميكانيكية في مثل هذه الظروف القاسية.

وقال رئيس قسم الفيزياء في الجامعة، إيفان أوشاكوف “إن المادة الجديدة لا تتكسر إلى أجزاء كثيرة عند الاصطدام، ويرتبط هذا السلوك بعمليات عابرة خاصة عند حدود السبائك المعدنية البلورية وغير المتبلورة”.

وأشار أوشاكوف إلى أن مثل هذه المواد المركبة المتعددة الطبقات يمكن استخدامها لتصنيع مكونات الآلات والهياكل التي سيتم تشغيلها في درجات حرارة منخفضة في الملاحة الفضائية والصناعة المبردة وخطوط العرض القطبية.

ويخطط العلماء في المستقبل لتحسين تكنولوجيا صناعة هذه المواد المركبة، كما سيحسنون تركيبها لزيادة القوة الميكانيكية في درجات الحرارة المبردة ومقاومة الإشعاع.