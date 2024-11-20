فنانة مغربية تُطلق زوجها عبر ستوري “إنستغرام” (فيديو)
أثارت الفنانة المغربية هند السداسي ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن أعلنت عن طلاقها عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”.
في تعليق نشرته على منصتها، قالت هند السداسي: “أدركت أكبر خطأ في حياتي، وأنا أتحمل مسؤوليته، لذلك من هنا أعلن لزوجي السابق أنني طلقتك.. الآن سأتجه للقضاء لضمان الانفصال عنك”.
كما أكدت في مقطع فيديو أنها ستطالب بجميع حقوقها من طليقها، مشيرة إلى أنها تراجعت عن فكرة الطلاق بالتراضي، وأنها ستكشف عن تفاصيل القضية في وقت لاحق.
ردود فعل الجمهور
وقد أثار إعلان السداسي موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اتهمها البعض بمحاولة خلق ضجة إعلامية قبيل إطلاق أغنيتها الجديدة التي تستعد لطرحها قريبًا.
وشارك بعض المتابعين انتقاداتهم على منصة “إكس”، معتبرين أن “هذا موقف لا أخلاقي”، وأنه من الأفضل لها أن تتوجه إلى محكمة الأسرة بدلاً من نشر تفاصيل حياتها الخاصة على الملأ.
9 تعليقات
صناع التفاهة و القدوة السيءة
سنري تكرار هادا التصرف في الايام القادمة من عامة الناس
عندو زهر هى لي طلبت طلاق غيخلص غير صداق الا ماعطاه ليها فلول ونفقة تاعها وتاع دراري كون هو طلقها هو غادي ينزلو عليه بزبالة تاع لفلوس
استعينوا على اموركم بالصبر و الكتمان و لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل من وسائل التواصل الاجتماعي
سلامة ما بقى ما يتعجب
وياااااااااا بردي كي ولا الطلاق ساهل لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
زواج ولا ساهل وطلاق ساهل
كرهونا فزواج بهاد كترت طلاق
الزواج ديال آخر الزمان
الزواج والطلاق مخاصش يتنشرو فمواقع التواصل داك الشي كيبقا بينها وبينو