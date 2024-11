سقوط تلفريك من ارتفاع 3000 متر يخلف كارثة مأساوية! (فيديو)

في حادث مؤسف، أصيب ستة أشخاص، بينهم شخصان بإصابات خطيرة، نتيجة وقوع حادث لعربة تليفريك في منتجع فال ثورن للتزلج في جبال الألب الفرنسية، وذلك وفقًا للبيان الصادر عن السلطات المحلية اليوم الثلاثاء.

وقع الحادث في تمام الساعة السابعة والنصف صباحًا، في ظروف طقس صعبة على ارتفاع يتجاوز 3000 متر.

وكانت العربة، التي كانت تستخدم في أعمال البناء بمحطة الوصول على جبل سيم كارون، تحمل 16 عاملاً عند اصطدامها.

على الفور، تم إرسال فرق الطوارئ، بما في ذلك رجال الإطفاء والمسعفين وفرق الإنقاذ الجبلي، إلى الموقع.

وقد تم إجلاء المصابين لتلقي العلاج، في وقت أكد فيه المسؤولون أنه لا توجد إصابات مهددة للحياة.

A cable car accident in Val Thorens injured six workers this morning.

The Cime Caron cable car hit the arrival station during construction work, leaving two seriously injured.

Emergency teams conducted a mass casualty response.#ValThorens #CableCarAccident #France pic.twitter.com/u1kPPweNUf

— British Pakistani Index (@PakistaniIndex) November 19, 2024