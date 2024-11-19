تصفيات كأس أفريقيا 2025.. أرقام غريبة ومفارقات مثيرة!

اختُتمت تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، اليوم الثلاثاء، بتأهل 24 منتخبًا للمشاركة في النسخة الخامسة والثلاثين من البطولة، المقررة في المغرب خلال الفترة من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

المنتخبات المتأهلة:

شهدت التصفيات تأهل منتخبات تنزانيا، بوتسوانا، وموزمبيق في الجولة الأخيرة، لتنضم إلى 21 منتخبًا كانت قد ضمنت التأهل مسبقًا، وهي:

شمال أفريقيا : المغرب (المستضيف)، الجزائر، تونس، مصر، السودان، جزر القمر.

: المغرب (المستضيف)، الجزائر، تونس، مصر، السودان، جزر القمر. غرب أفريقيا : السنغال، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، مالي، بنين.

: السنغال، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، مالي، بنين. وسط أفريقيا : الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، الغابون، غينيا الاستوائية.

: الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، الغابون، غينيا الاستوائية. شرق وجنوب أفريقيا: جنوب أفريقيا، أوغندا، أنغولا، زامبيا، زيمبابوي، موزمبيق، تنزانيا، بوتسوانا.

تصفيات استثنائية بأرقام وظواهر غير مسبوقة

1. تصفيات في وقت قياسي

انطلقت تصفيات “كان 2025” في شتنبر 2024 واختتمت في نونبر من نفس العام، لتُجرى في غضون ثلاثة أشهر فقط، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ البطولة.

2. موعد بعيد للبطولة

رغم انتهاء التصفيات في نوفمبر 2024، ستنتظر المنتخبات المتأهلة حوالي 13 شهرًا حتى انطلاق البطولة في دجنبر 2025.

هذا التأخير مشابه لنسخة 2021، التي تأجلت إلى 2022 بسبب جائحة كورونا، ولكن بفارق زمني أقصر (9 أشهر).

3. تصفيات وبطولة في نفس العام

تميزت هذه النسخة من التصفيات بأنها أُجريت بالكامل في نفس العام الذي أُقيمت فيه النسخة السابقة من البطولة في كوت ديفوار (بداية 2024)، ما يُعد سابقة في تاريخ “الكان”.

4. تأجيل بسبب كأس العالم للأندية

كان من المقرر إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في يونيو ويوليوز 2025، لكنها تأجلت إلى دجنبر بسبب تنظيم النسخة الأولى من كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة خلال الصيف المقبل.

24/24 ✅ اكتمال عِقد المتأهلين إلى كأس الأمم الإفريقية 2025! 🏆🤩#AFCON2025 pic.twitter.com/nWs77HpLTo — CAF – عربي (@caf_online_AR) November 19, 2024

نظام التصفيات

شارك في التصفيات 48 منتخبًا، بدأت بدور تمهيدي للمنتخبات ذات التصنيف المتأخر. توزعت المنتخبات المتبقية على 12 مجموعة، يتأهل منها الأول والثاني، باستثناء مجموعة المغرب (المجموعة الثانية) التي تأهل منها منتخب واحد فقط كونه البلد المستضيف.

تطلعات نحو نسخة مميزة

يُتوقع أن تكون النسخة المقبلة من “الكان” استثنائية، نظرًا لاستضافتها في المغرب، الذي يملك بنية تحتية رياضية متطورة، وسعيه لتنظيم بطولة تاريخية قبل ترشحه لاستضافة كأس العالم 2030.