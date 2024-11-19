تعليق مثير من إبراهيم دياز على أول “هاتريك” مع المنتخب المغربي

حقق نجم ريال مدريد، إبراهيم دياز، إنجازًا استثنائيًا بتسجيله أول ثلاثية في مسيرته الاحترافية، خلال المباراة التي جمعت المنتخب المغربي بنظيره منتخب ليسوتو، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

ثلاثية تاريخية مع المنتخب المغربي

ساهم دياز في قيادة “أسود الأطلس” لفوز كاسح بنتيجة 7-0، ليحافظ المنتخب المغربي على سجل مثالي في التصفيات، بتحقيقه 6 انتصارات متتالية وحصد العلامة الكاملة (18 نقطة).

ورغم تأهله مسبقًا بصفته البلد المضيف، أظهر المنتخب المغربي جديةً كبيرة في مشواره بالتصفيات.

تعليق دياز: فخر بالإنجاز ودعم الجماهير

بعد المباراة، عبّر إبراهيم دياز عن سعادته الغامرة عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام”، قائلًا: “ننهي فترة التوقف الدولي بفوز كبير على أرضنا وبين جماهيرنا الوفية، أنا سعيد بأول هاتريك لي كلاعب محترف، شكرًا على دعمكم.”

🤷‍♂️🦁🇲🇦 ننهي فترة التوقف الدولي بانتصار كبير على أرضنا و بين جماهيرنا الوفية! سعيد بأول هاتريك لي كلاعب محترف! شكرا على دعمكم! ✖️⚽️⚽️⚽️ Acabamos este parón internacional con una gran victoria en casa y delante de nuestra fiel afición. ¡Gracias por vuestro apoyo! pic.twitter.com/quomqSKMZB — Brahim (@Brahim) November 18, 2024

صدارة هدافي التصفيات

بفضل ثلاثيته في شباك ليسوتو، ارتقى دياز إلى صدارة هدافي تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 برصيد 7 أهداف، متفوقًا على الغيني سيرهو غيراسي (6 أهداف) والجزائري أمين غويري والمصري محمود حسن تريزيغيه (4 أهداف لكل منهما).

بداية قوية مع المنتخب المغربي

منذ تغيير جنسيته الرياضية من الإسبانية إلى المغربية في مارس 2024، خاض دياز 8 مباريات مع “أسود الأطلس”، سجل خلالها 7 أهداف.

وجاء استدعاؤه من المدرب وليد الركراكي ليشكل إضافة قوية للمنتخب المغربي، حيث أظهر دياز مستوىً مميزًا سواء في التصفيات أو المباريات الودية.

هذه الثلاثية ليست فقط الأولى لدياز مع المنتخب المغربي، بل هي الأولى في مسيرته الاحترافية أيضًا، والتي شهدت محطات مع أندية كبيرة مثل ريال مدريد، ميلان، مانشستر سيتي، وملقة في الفئات السنية.

يشكل تألق دياز دفعة معنوية كبيرة للمنتخب المغربي، الذي يستعد لاستضافة البطولة على أرضه، وسط طموحات للعودة إلى منصات التتويج. أما بالنسبة لدياز، فإن هذا الإنجاز يعزز مكانته كلاعب أساسي في المنتخب، ويدعم فرصه في الحصول على دقائق لعب أكبر مع ريال مدريد.