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في الصورة : عبد المجيد تبون

بنسديرة: “الحكومة السادسة ستتسبب في رحيل الرئيس تبون قبل نهاية 2025”

19 نوفمبر، 2024 - 10:42 مساءً
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هبة بريس- يوسف أقضاض

هاجم الإعلامي والناشط السياسي الجزائري “سعيد بنسديرة” الحكومة الجديدة التي عينها الرئيس عبد المجيد تبون، متهماً إياها بأنها تفتقر إلى الشرعية الشعبية ولا تلبي تطلعات الشعب الجزائري.

واعتبر بنسديرة أن الحكومة التي تحمل الرقم السادس في عهد تبون ستواجه رفضاً واسعاً من الشعب، ما سيؤدي إلى إقالتها في وقت قريب.

 اتهامات بنسديرة للحكومة الجديدة

أكد سعيد بنسديرة أن الحكومة الجديدة ستكون في مواجهة مباشرة مع رفض شعبي كبير، ما سيؤدي إلى إقالتها في أقل من عام. وأشار إلى أن هذه الحكومة ستساهم في تقويض استقرار النظام السياسي، مما قد يؤدي إلى رحيل الرئيس تبون قبل نهاية 2025.

 تغريدة بنسديرة على مواقع التواصل الإجتماعي

وفي تغريدة له عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، كتب بنسديرة قائلاً: “الحكومة السادسة للرئيس تبون بحاجة إلى معجزة لكسب الشرعية الشعبية، وبالتالي الصمود على الأقل عام واحد، وإلا سترحل معها الرئيس قبل نهاية 2025”.

 تعليقات المواطنين الجزائريين على الحكومة الجديدة

في تعليقات أخرى، أبدى بعض المواطنين الجزائريين استياءهم من تعيين الحكومة الجديدة، معتبرين أن السلطة تتعامل مع الشعب بالكذب والتضليل. وعلّق أحدهم قائلاً: “شبعونا بالكذب، ونحن نعلم جيداً أن السلطة لا تملك أي مصداقية”.

 نهاية تبون

الجدل حول الحكومة الجديدة والانتقادات الموجهة إليها قد تضع الرئيس تبون في موقف صعب، حيث يواجه ضغوطات من الشعب قد تؤدي إلى تغييرات سياسية قبل نهاية ولايته وتعجل برحيله.

 

 

19 نوفمبر، 2024 - 10:42 مساءً
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