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جثة ستيني تستنفر الأجهزة الأمنية بفاس

19 نوفمبر، 2024 - 10:09 مساءً
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هبة بريس_ مكتب فاس

تم اليوم الثلاثاء 19 نونبر الجاري، العثور على جثة رجل ستيني داخل كشك في حي لبيطا بفاس.

الحادث استنفر السلطات المحلية والأمنية، وحسب ما ورد، اكتشف أحد المواطنين الجثة داخل الكشك، مما دفعه إلى إبلاغ الشرطة والسلطات المحلية.

وفور علمهم بالواقعة، حضرت عناصر الدائرة الأمنية 17 رفقة فرق الوقاية المدنية إلى الموقع وشرعوا في التحقيقات الأولية لتحديد ملابسات الوفاة، كما تدخلت الشرطة العلمية لتمشيط المكان وجمع الأدلة والمعطيات اللازمة لتوضيح ظروف الحادثة.

هذا وقد تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الغساني، حيث يُنتظر أن تسهم نتائج التحقيق والتحليل الطبي في تحديد أسباب الوفاة بدقة.

19 نوفمبر، 2024 - 10:09 مساءً
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