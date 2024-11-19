منتخبات إفريقية تفشل في التأهل لأمم إفريقيا 2025

هبة بريس- يوسف أقضاض

شهدت التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب مفاجآت عديدة، حيث غابت بعض المنتخبات التي كانت تعتبر من القوى التقليدية في القارة السمراء. من بين أبرز هذه المنتخبات التي فشلت في حجز مقعدها في البطولة، نجد منتخب غانا، بطل إفريقيا أربع مرات، الذي كان غيابه مفاجئاً للكثيرين.

غياب منتخب غانا

يعد غياب غانا عن كأس أمم إفريقيا 2025 بمثابة صدمة لجماهير بلده، خصوصاً أن البطولة ستنظم في المملكة المغربية، وتشير توقعات “الفيفا” و”الكاف” وخبراء كرة القدم أنها ستكون الأفضل في تاريخ الكؤوس الإفريقية.

يذكر أن منتخب النجوم السوداء كان من المنتخبات المهيمنة في تاريخ البطولة، فقد سبق له الفوز بأربعة ألقاب في الأعوام 1963، 1965، 1978 و1982، ما جعله أحد أبرز فرق القارة. ورغم تاريخها الحافل، عجزت غانا عن التأهل لهذه النسخة من البطولة بسبب إخفاقها في التصفيات.

منتخبات أخرى تفشل في التأهل

إلى جانب غانا، هناك منتخبات أخرى لم تتمكن من التأهل إلى البطولة، رغم تحسن مستويات كرة القدم في هذه البلدان في السنوات الأخيرة. من أبرز هذه المنتخبات غينيا، التي تعد من الفرق ذات المستوى المتميز في القارة، وموريتانيا التي ظهرت بقوة في السنوات الأخيرة، وكذلك ليبيا والرأس الأخضر، اللتين لم تستطع فرقها تحقيق التوقعات.

ا لتطور في كرة القدم الإفريقية

يعكس غياب هذه المنتخبات مدى التطور الكبير الذي تعرفه العديد من المنتخبات في القارة السمراء، حيث شهدت السنوات الأخيرة تحسناً ملحوظاً في مستوى الفرق الوطنية، ما جعل التأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2025 أمراً غير سهل.

يتوقع أن تكون بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب أفضل نسخة في تاريخ كرة القدم الإفريقية وحدثا قاريا كبيرا يسبق تنظيم المغرب لكأس العالم 2030.