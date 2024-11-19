إصابات في حادث إنقلاب سيارة النقل المدرسي ضواحي فاس

هبة بريس_ ع محياوي

وقع حادث انقلاب سيارة للنقل المدرسي اليوم الثلاثاء 19 نونبر الجاري، في دوار الكعدة التابع لجماعة عين البيضة، إحدى الجماعات القروية بضواحي مدينة فاس، وأسفر عن إصابة أكثر من 20 تلميذًا بإصابات متفاوتة الخطورة.

وفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الحادث نجم عن فقدان السائق السيطرة على السيارة بسبب الحالة المتدهورة للطريق نتيجة التساقطات المطرية. وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس لتلقي العلاجات الضرورية.

الحادث استنفر السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي، الذين حضروا إلى مكان الحادث للإشراف على نقل المصابين وفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد الأسباب والملابسات الدقيقة للحادث.