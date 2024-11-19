ابتسام تسكت تكشف عن فيلمها الجديد “العقرب”

هبة بريس

بدأت الفنانة ابتسام تسكت مغامرة جديدة في مجال التمثيل، حيث تجسد دور البطولة في فيلم جديد يحمل عنوان “العقرب”، حيث قامت بالترويج لهذا العمل من خلال مشاركة صور من كواليس التصوير على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت ابتسام تسكت بزي أسود وهي تحمل مسدسًا، وعلقت على الصورة قائلة: “سامية من فيلم العقرب”.

ومن جانب آخر، حققت ابتسام تسكت نجاحًا كبيرًا في مسلسل “حياة”، الذي عرض على قناة “إم بي سي 5″، كما تصدر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على منصة “شاهد” لمدة ثلاثة أشهر.

أما على مستوى الغناء، فكان آخر أعمالها أغنية “رضاك”، التي شاركت فيها شقيقها لأول مرة، في تعاون فني جمعهم معًا. كما شهد كليب الأغنية مشاركة والدتها لأول مرة في عمل فني مع أبنائها.

وكانت تسكت قد أدت أغنيتها “رضاك” خلال مشاركتها في برنامج “لالة العروسة”، ليصدر الكليب بعد يوم من العرض في شهر ماي الماضي.