قطر : قيادات حماس ليسوا في الدوحة

هبة بريس – وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، إن قادة فريق حركة حماس للمفاوضات غير متواجدين في العاصمة الدوحة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لم يتم إغلاق المكتب السياسي للحركة في الدوحة بشكل نهائي.

وجاء هذا التصريح بعد أن ترددت أنباء عن نقل مكتب حركة حماس إلى تركيا، وهو ما نفته وزارة الخارجية التركية.

وأوضح مصدر دبلوماسي تركي، يوم الاثنين، أن الأنباء التي تحدثت عن انتقال مكتب الحركة إلى تركيا لا تعكس الحقيقة، مشيرا إلى أن أعضاء في حركة حماس يزورون تركيا من وقت لآخر، حسبما أفادت وكالة “رويترز”.