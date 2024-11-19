مركبة “بروغريس” الروسية تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية

هبة بريس ـ و م ع

أعلنت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية “روسكوسموس”، الثلاثاء، أن مركبة “بروغريس إم إس-27” انفصلت عن المحطة الفضائية الدولية، لتفسح المجال لالتحام مركبة روسية أخرى بالمحطة.

وذكرت الوكالة، في بيان، أنه في تمام الساعة 15:53 بتوقيت موسكو، انفصلت مركبة “بروغريس إم إس-27 ” عن وحدة “Poisk” التابعة للمحطة الفضائية الدولية واتجهت نحو الأرض.

وأشارت إلى أنه من المفترض أن تبدأ محركات المركبة بالعمل، الأمر الذي سيساعدها على الخروج من مدار المحطة والدخول في الغلاف الجوي للأرض، مضيفة أن القسم الأكبر من المركبة من المفترض أن يحترق في طبقات الغلاف الجوي الكثيفة لكوكب الأرض.

أما الأجزاء غير المحترقة، يضيف المصدر ذاته، فمن المفترض أن تصل إلى الأرض حوالي الساعة 19:51 بتوقيت موسكو، لتغرق في منطقة غير صالحة للملاحة في جنوب المحيط الهادئ.

وأوضحت الوكالة أن انفصال المركبة سيفسح المجال لمركبة “بروغريس إم إس-29” الروسية للالتحام بالمحطة الفضائية الدولية، إذ من المفترض أن تطلق هذه المركبة إلى المدار في 21 نونبر الجاري، وأن تلتحم بالمحطة يوم 23 من الشهر الذاته.

تجدر الإشارة إلى أن مركبة “بروغريس إم إس-27” كانت قد وصلت إلى المحطة الفضائية الدولية والتحمت بها في 1 يونيو الماضي، وحملت معها طنين ونصف من الحمولة التي تضمنت معدات ومواد للتجارب العلمية وأمتعة لرواد المحطة.