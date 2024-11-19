وجدة .. اعتقال ومتابعة صيدلي ضمن شبكة متورطة في ترويج ” القرقوبي”

هبة بريس – وجدة

أحيل على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوجدة، سبعة متهمين من بينهم صيدلي بوجدة ومساعداه ضمن شبكة جرى إحالتها من قبل الشرطة القضائية بوجدة، متورطة بترويج 25 الفا و652 قرصا طبيا مخدرا من أنواع وعلامات تجارية مختلفة.

وقالت المصادر، إن عناصر الشرطة القضائية بوجدة نجحت، بعد ترصد دام لعدة أسابيع، في تفكيك خيوط شبكة تتكون من سبعة أشخاص، تم تتبع مسارها في مجال مسك وترويج أقراص طبية من أنواع مختلفة ، وفي إطار عملية تنسيق محكمة، تم إجهاض عملية الترويج والمسك غير القانوني لكمية الأقراص الطبية، ليتم إخضاع الموقوفين للبحث القضائي، لدى الشرطة القضائية، مع الإحالة على النيابة العامة، حيث أوقف الأظناء لـثمان وأربعين ساعة لتعميق البحث في القضية، قبل أن تقرر النيابة العامة متابعة الجميع في حالة اعتقال.

وتشير المعطيات الأولية، إلى أن التحقيقات الجارية لن تتوقف عند هذا الحد، إذ تعكف مصالح الشرطة القضائية حسب المصدر، على توسيع نطاق البحث لتحديد كافة الأطراف المتورطة، إذ من المرتقب أن يطيح هذا الملف برؤوس أخرى قد تكون على صلة بهذه العملية، لا سيما مع وجود أدلة تفيد وجود تواطؤ، حيث تعكف الشرطة القضائية على تفكيك كافة خيوطه.