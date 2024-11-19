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صعقة برق تنهي حياة شاب عشريني بطنجة

19 نوفمبر، 2024 - 7:15 مساءً
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هبة بريس – طنجة

لقي شاب يبلغ من العمر 24 سنة مصرعه، مساء اليوم الثلاثاء، بعد تعرضه لصعقة برق في شارع مولاي إسماعيل وسط مدينة طنجة.

وحسب المعلومات المتوفرة، كان الشاب يتواجد في حديقة عمومية قرب واد السواني عندما أصابته الصاعقة، مما تسبب له في حروق خطيرة للغاية.

ورغم تدخل فرق الوقاية المدنية لنقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة قبل الوصول إليه، نتيجة لتفحم جسده.

ولا زالت مدينة طنجة تشهد لحد الآن تساقط أمطار رعدية غزيرة تسببت في حدوث سيول في بعض أحياء المدينة.

19 نوفمبر، 2024 - 7:15 مساءً
37

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‫37 تعليقات

  3. يرحمه الله تعالى بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون.

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  6. انا لله وانا اليه راجعون رحم الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته والهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

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  9. اللهم ارحمه بواسع رحمتك واسكنه فسيح جناتك والهم ذويه الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله

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