صعقة برق تنهي حياة شاب عشريني بطنجة
هبة بريس – طنجة
لقي شاب يبلغ من العمر 24 سنة مصرعه، مساء اليوم الثلاثاء، بعد تعرضه لصعقة برق في شارع مولاي إسماعيل وسط مدينة طنجة.
وحسب المعلومات المتوفرة، كان الشاب يتواجد في حديقة عمومية قرب واد السواني عندما أصابته الصاعقة، مما تسبب له في حروق خطيرة للغاية.
ورغم تدخل فرق الوقاية المدنية لنقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة قبل الوصول إليه، نتيجة لتفحم جسده.
ولا زالت مدينة طنجة تشهد لحد الآن تساقط أمطار رعدية غزيرة تسببت في حدوث سيول في بعض أحياء المدينة.
37 تعليقات
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه برحمتك الواسعة والهم ذويه الصبر والسلوان
اللهم اغفر له و ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء
يرحمه الله تعالى بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون.
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنه
إن الله وإن نا إليه راجعون الله إرحمو ويجعلو من أهل الجنة🤲
انا لله وانا اليه راجعون رحم الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته والهم اهله وذويه الصبر والسلوان.
اللهم ارحمه وادخله فسيح جناتك والهم ذويه الصبر والسلوان.
أللهم اغفر له وارحمه واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وإنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم ارحمه بواسع رحمتك واسكنه فسيح جناتك والهم ذويه الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله
إن لله وإن إليه راجعون البقاء لله الله ما أعطى ولله ما اخذ
تغمده الله بواسع رحمته وغفر له واسكنه فسيح جناته والهم ذويه الصبر والسلوان
اللهم ارحمه واغفر له واجعل مثواه الجنة يارب العالمين
إن الله وانا اليه راجعون اللهم رحمه بي رحمتك يارب
الهم اغفر له ورحمه واسكنه فسيح جناته يارب العالمين
الله يرحمو ويجعل مثواه الجنه اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك
الله يرحمو ويغفر له ويسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون
الله يرحمو ويجعل متواه الجنة يارب