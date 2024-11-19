close button

صعقة برق تنهي حياة شاب عشريني بطنجة

19 نوفمبر، 2024 - 7:15 مساءً
37

هبة بريس – طنجة

لقي شاب يبلغ من العمر 24 سنة مصرعه، مساء اليوم الثلاثاء، بعد تعرضه لصعقة برق في شارع مولاي إسماعيل وسط مدينة طنجة.

وحسب المعلومات المتوفرة، كان الشاب يتواجد في حديقة عمومية قرب واد السواني عندما أصابته الصاعقة، مما تسبب له في حروق خطيرة للغاية.

ورغم تدخل فرق الوقاية المدنية لنقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة قبل الوصول إليه، نتيجة لتفحم جسده.

ولا زالت مدينة طنجة تشهد لحد الآن تساقط أمطار رعدية غزيرة تسببت في حدوث سيول في بعض أحياء المدينة.

19 نوفمبر، 2024 - 7:15 مساءً
37

مقالات ذات صلة

حريق بوحدة صناعية في طنجة

حريق ضخم “يلتهم” وحدة صناعية في طنجة (فيديو)

2024-11-20 / 00:57

وجدة .. اعتقال ومتابعة صيدلي ضمن شبكة متورطة في…

2024-11-19 / 20:06
مسرح الجريمة - صورة تعبيرية

شقيقة تنهي حياة أخاها بسبب نزاع على أرض بالقصر…

2024-11-19 / 17:40
اصطدام شاحنة بلوحة إشهارية

طنجة.. إصابات جراء اصطدام شاحنة محملة ب”الطوب” بلوحة إشهارية…

2024-11-19 / 10:59
صورة تعبيرية

الحسيمة.. العثور على شاب مشنوق بجماعة بني عمارت

2024-11-18 / 20:58
إسعاف

حادث سير مروع يسفر عن 4 وفيات قرب تارودانت

2024-11-18 / 18:28

غموض يلف انتحار شاب أربعيني شنقاً في غابة بمرتيل

2024-11-18 / 16:55

العثور على رأس حمار بحي أناسي بالبيضاء ودعوات للتصدي…

2024-11-18 / 16:44
صورة تعبيرية

الخليع الفاسد بفاس.. متابعة 14 شخصا في حالة اعتقال

2024-11-18 / 12:29
انفجار قنينة غاز داخل محل نجارة

الدريوش.. انفجار قنينة غاز داخل محل نجارة

2024-11-17 / 21:24

‫37 تعليقات

  1. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون

    رد

  3. انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنه ان شاء الله

    رد

  4. إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل الجنة داره واموات المسلمين جميعا

    رد

  20. ان لله وان اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويصبر اهله و يجعله من أهل الجنة يارب العالمين

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى