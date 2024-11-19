صعقة برق تنهي حياة شاب عشريني بطنجة

هبة بريس – طنجة

لقي شاب يبلغ من العمر 24 سنة مصرعه، مساء اليوم الثلاثاء، بعد تعرضه لصعقة برق في شارع مولاي إسماعيل وسط مدينة طنجة.

وحسب المعلومات المتوفرة، كان الشاب يتواجد في حديقة عمومية قرب واد السواني عندما أصابته الصاعقة، مما تسبب له في حروق خطيرة للغاية.

ورغم تدخل فرق الوقاية المدنية لنقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة قبل الوصول إليه، نتيجة لتفحم جسده.

ولا زالت مدينة طنجة تشهد لحد الآن تساقط أمطار رعدية غزيرة تسببت في حدوث سيول في بعض أحياء المدينة.