صعقة برق تنهي حياة شاب عشريني بطنجة
هبة بريس – طنجة
لقي شاب يبلغ من العمر 24 سنة مصرعه، مساء اليوم الثلاثاء، بعد تعرضه لصعقة برق في شارع مولاي إسماعيل وسط مدينة طنجة.
وحسب المعلومات المتوفرة، كان الشاب يتواجد في حديقة عمومية قرب واد السواني عندما أصابته الصاعقة، مما تسبب له في حروق خطيرة للغاية.
ورغم تدخل فرق الوقاية المدنية لنقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة قبل الوصول إليه، نتيجة لتفحم جسده.
ولا زالت مدينة طنجة تشهد لحد الآن تساقط أمطار رعدية غزيرة تسببت في حدوث سيول في بعض أحياء المدينة.
37 تعليقات
تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه واجعل مثواه الجنة وارزق اهله الصبر والسلوان
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنه ان شاء الله
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل الجنة داره واموات المسلمين جميعا
رحمه الله برحمته الواسعة
ربي يرحمو ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان
الله يرحمه ووسع عليه ويثبته عند السؤال
ربي يرحمو ويجعل مثواه الجنه
إن لله وإن اليه راجعون ربي يرحمو
انا لله وانا اليه راجعون رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جناته
إنا لله و إنا إليه راجعون رحمه الله
لا حولة ولا قوة الا بالله.ربي يرحمه ويسكنه فسيح جناته
ربي يرحمو و ينعمو ويجعله من اهل الجنة ان شاء الله
ربي يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
انا لله وانا اليه راجعون ربي يرحمو ويجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب العالمين
رحمه الله واسكنه فسيح جناته
انا لله وانا اليه راجعون ربي يرحمو ويصبر اهلو ان شاء الله
انا لله وإن إليه راجعون اللهم رحمه واسكنه فسيح جناتك
رحمه الله و تقبله في خير من عنده.. و الهم ذويه الصبر والسلوان
ان لله وان اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويصبر اهله و يجعله من أهل الجنة يارب العالمين