أحداث أمستردام.. برلمانيون هولنديون يستقيلون تضامناً مع وزيرة من أصول مغربية

هبة بريس – هولندا

استقال اثنان من أعضاء مجلس النواب الهولندي، اليوم الثلاثاء، في أعقاب استقالة وزيرة الدولة للشؤون المالية نورة أشهبار، ذات الأصول المغربية، على خلفية أحداث شهدتها العاصمة أمستردام.

وحسب تقارير إعلامية هولندية، فإن المستقيلان هما فيمكي زيديجك وروزان هيرتزبيرغر، الأخيرة تنتمي إلى ديانة يهودية.

وجاء الإعلان عن استقالتهما على لسان فان فرونهوفن، زعيم حزب “العقد الاجتماعي الجديد”.

وكانت نورة أشهبار قد قدمت استقالتها الجمعة الماضية، بعدما وُجهت اتهامات داخل مجلس الوزراء الهولندي إلى الجالية المغربية بمعاداة السامية.

وقد أثارت هذه الاستقالة حالة من الجدل داخل البرلمان، حيث لوّح العديد من البرلمانيين بالتخلي عن مناصبهم.

وأوضحت البرلمانية زيديجك أنها تشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء الأجواء السائدة في السياسة الهولندية، معتبرة أن استقالة أشهبار تشير إلى عدم الترحيب بها بسبب خلفيتها وأصولها.

من جانبها، وصفت هيرتزبيرغر، النائبة ذات الديانة اليهودية، الوضع بأنه “خرج عن السيطرة”.

وانتقدت التصريحات التي صدرت عن بعض أعضاء الحكومة، واعتبرتها “غير لائقة ومرفوضة تمامًا”.

وأضافت أن الأجواء السائدة حاليًا تدفعها إلى الابتعاد عن العمل البرلماني إلى حين تحسن المناخ السياسي.