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إبراهيم دياز بقميص منتخب المغرب
إبراهيم دياز بقميص منتخب المغرب

إشادة واسعة للصحف الإسبانية بإبراهيم دياز بعد تألقه مع المنتخب المغربي

19 نوفمبر، 2024 - 5:21 مساءً
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نال الدولي المغربي إبراهيم دياز، نجم ريال مدريد، إشادة واسعة من الصحف الإسبانية بعد تألقه مع المنتخب المغربي أمام ليسوتو، أمس الإثنين، في تصفيات كأس أمم إفريقيا “المغرب 2025”.

وأشارت صحيفة “ماركا الإسبانية” إلى أن إبراهيم سجل أول “هاتريك” له خلال الفوز الكبير للمنتخب المغربي على ليسوتو، ليرفع رصيده بقميص أسود الأطلس إلى 7 أهداف وتمريرتين حاسمتين.

أما صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فقد أكدت أن أداء إبراهيم دياز مع المنتخب المغربي يعتبر خبراً ساراً للإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، في ظل الاستحقاقات المقبلة التي تنتظر النادي الملكي.

من جهتها، أشادت صحيفة “آس” باللاعب إبراهيم دياز، واصفة إياه بـ”المهاجم القادر على صنع الفارق في أداء المنتخب المغربي”.

وكان إبراهيم دياز قد قدم مستويات مميزة مع المنتخب المغربي خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث سجل هدفين أمام الغابون وثلاثة أهداف أمام ليسوتو.

19 نوفمبر، 2024 - 5:21 مساءً
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