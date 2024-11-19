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هيرفي رونار
هيرفي رونار

هيرفي رونار يتعرض للخسارة مع المنتخب السعودي في تصفيات المونديال

19 نوفمبر، 2024 - 5:18 مساءً
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خسر المنتخب السعودي أمام نظيره الإندونيسي بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تعد هذه الهزيمة الثانية للمدرب هيرفي رونار منذ عودته لتدريب المنتخب السعودي خلفاً للإيطالي روبيرتو مانشيني، بعد أن استهل مشواره بالتعادل السلبي أمام أستراليا.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد الأخضر عند 6 نقاط، متراجعاً إلى المركز الرابع، بينما ارتقى المنتخب الإندونيسي إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.

19 نوفمبر، 2024 - 5:18 مساءً
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‫3 تعليقات

  1. خسارة هيرفي رونار تبين بالملموس محدودية معارفه المهنية وان ما احرز عليه مع زامبيا او ساحل العاج كان فقط ضربة حظ ليس الا والواقع الفريق الوطني اكبر منه

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