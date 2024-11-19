بالأرقام.. هاته هي ميزانية المغرب لسنة 2025
هبة بريس ـ متابعة
صادق مجلس النواب على مشروع قانون المالية لسنة 2025، و الذي تضمن عديد الإصلاحات و الإجراءات لتقوية الاقتصاد المغربي و تطويره خلال السنة المقبلة.
و من أبرز الأرقام التي تضمنها مشروع قانون المالية المصادق عليه نذكر ميزانية المغرب، و هو الرقم الذي ظل دوما يستأثر باهتمام فئات واسعة من المغاربة الذين يرغبون في معرفة قيمة ميزانية المغرب و مصاريف الدولة و مداخيلها.
و في هذا الصدد، فقد صادق مجلس النواب على مشروع قانون المالية للعام المقبل و الذي جاء فيه أن ميزانية المغرب تقدر بنحو 721 مليار درهم أي حوالي 72.23 مليار دولار.
و بمقارنة بسيطة بين العام المقبل و الحالي، فقد ارتفعت ميزانية البلاد بحوالي 13 في المئة، حيث كانت في قانون المالية الحالي لسنة 2024 حوالي 638 مليار درهم أي حوالي 64 مليار دولار.
5 تعليقات
72 مليار هي مداخيل شركة دانون العالمية
شركة مارس للحلويات مداخيلها 50 مليار دولار
جوجل 3000 مليار دولار …
إذا اردنا ان نلعب في القسم الثاني علينا ان نصل إلى 150 مليار دولار …
72 مليار هي مداخيل شركة دانون العالمية
شركة مارس للحلويات مداخيلها 50 مليار دولار
جوجل 3000 مليار دولار …
إذا اردنا ان نلعب في القسم الثاني علينا ان نصل إلى 150 مليار دولار …
المغرب ليس دولة نفطية
اين حق المتقاعد يا مغربي؟؟؟
شعارنا شعار المتقاعد المغربي عسكري او مدني هو الظلم و المعانات وغلاء الأسعار وقنينة الغاز ب 50 درهم