بالأرقام.. هاته هي ميزانية المغرب لسنة 2025

هبة بريس ـ متابعة

صادق مجلس النواب على مشروع قانون المالية لسنة 2025، و الذي تضمن عديد الإصلاحات و الإجراءات لتقوية الاقتصاد المغربي و تطويره خلال السنة المقبلة.

و من أبرز الأرقام التي تضمنها مشروع قانون المالية المصادق عليه نذكر ميزانية المغرب، و هو الرقم الذي ظل دوما يستأثر باهتمام فئات واسعة من المغاربة الذين يرغبون في معرفة قيمة ميزانية المغرب و مصاريف الدولة و مداخيلها.

و في هذا الصدد، فقد صادق مجلس النواب على مشروع قانون المالية للعام المقبل و الذي جاء فيه أن ميزانية المغرب تقدر بنحو 721 مليار درهم أي حوالي 72.23 مليار دولار.

و بمقارنة بسيطة بين العام المقبل و الحالي، فقد ارتفعت ميزانية البلاد بحوالي 13 في المئة، حيث كانت في قانون المالية الحالي لسنة 2024 حوالي 638 مليار درهم أي حوالي 64 مليار دولار.