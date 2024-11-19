مغاربة هولندا يوحدون الصف بعد أحداث أمستردام + تصريحات
طارق عبلا من أمستردام
رب ضارة نافعة، هكذا كان الحال بعد الأحداث الأخيرة التي هزت هدوء العاصمة الهولندية أمستردام و أحداث العنف التي وقعت بين مناصرين من دولة إسرائيل و أشخاص آخرين إبان مقابلة كروية.
هاته الأحداث ركبت عليها عديد وسائل الإعلام و الجهات المعادية للمملكة المغربية و حاولت إلصاق تهم عديدة بالمغاربة من قبيل المتطرفين و “مؤيدي العنف” و “داعمي الشغب” و غيرها من الشعارات التي اختارها الحاقدون على المغرب في محاولة يائسة منهم لتجييش الشارع الهولندي و الرأي العام الدولي على المغاربة.
أبناء الوطن في دولة هولندا انبروا بسرعة و قوة للدفاع أولا عن وطنهم الأم المغرب و ثانيا عن سمعتهم و مكانتهم في بلد يؤمن بالتعددية و الاختلاف، فكان الرد منهم على كل من تسول له نفس العبث و التلاعب و التقليل و التبخيس و الإساءة للمغاربة أينما كانوا و تواجدوا.
و في هذا الصدد، نظمت عديد الجمعيات الممثلة للجالية المغربية في هولندا اجتماعات مكثفة أفضت لضرورة توحيد الصف و التكثل ضد كل من يريد الصيد في المياه العكرة و في وجه كل من يريد الإساءة للمغرب و المغاربة.
و في هذا الصدد، صرح محمد ديبة المناضل المغربي الشهير في هولندا و هو من منطقة الريف، بأن مغاربة هولندا يتمتعون بسمعة طيبة في هذا البلد و يحوزون مكانة مرموقة بين الجاليات المتعايشة هنا.
و أضاف ديبة في تصريح لهبة بريس بأن الأحداث التي وقعت في أمستردام هي محط أبحاث و تحقيقات من طرف الأمن الهولندي حاليا، و ما تعرض له عدد من المغاربة في تلك الأحداث يتطلب إنصافهم و رد الاعتبار لهم.
و شدد الإبن البار لمنطقة مطالسة بإقليم الناظور و الذي يعيش في هولندا أزيد من ستة عقود بأن الهولنديين يحترمون كثيرا المغاربة، و لن تنجح ألاعيب و مخططات بعض الجهات في الإساءة للجالية المغربية بفضل توحد و تكاثف و تضافر جهود مغاربة هولندا جميعا.
بدوره، صرح محمد الطلحاوي رئيس جمعية حوار و مؤسس شبكة تواصل مغاربة هولندا التي تضم عددا من الجمعيات النشيطة فوق التراب الهولندي بأن أعمال الشغب حدث غير ما مرة في عديد مباريات كرة القدم في هولندا و بالتالي لا يمكن إلصاق التهمة هاته المرة على المغاربة.
و أضاف الناشط الجمعوي السالف الذكر بأن الأحداث الأخيرة أظهرت عنصرية بعض المسؤولين في هولندا التي تديرها حكومة يمينية متطرفة، و الذين عبروا بصريح العبارة عن كراهيتهم و عدم رغبتهم في اندماج الجاليات العربية و المسلمة داخل المجتمع الهولندي.
و أضاف الطلحاوي بأن هؤلاء المسؤولين الذين يظهرون معاداتهم للجاليات العربية تناسوا أن هولندا و اقتصاد هولندا ساهم و ما يزال فيه المغاربة بشكل كبير منذ الجيل الأول، كما أن عديد المناصب السامية في هولندا يدبرها مغاربة بحنكة عالية.
و شدد رئيس منظمة حوار على أن الأخيرة تشتغل منذ مدة على توطيد أواصر التعايش و الاندماج و السلام داخل المجتمع الهولندي، غير أن الحكومة المتطرفة الحالية تحاول استغلال الأحداث الأخيرة لتصريف عدائها ضد المغاربة و الجاليات العربية المسلمة.
8 تعليقات
كل هذه المبررات لا يمكن ان تمسح الفوضى التي سمح الريفيون القيام بها في مدرجات الملعب. وهم إنما تم الزج بهم في معركة ليست معركتهم وهذا من طرف الإسلاميين والقوميين الذين لم يستطيعوا استمالة أمازيغ الداخل اي المغرب لمناصرة ارهاب حماس وحزب الالاه
متى كانت خسراءيل دولة لا نعلم أين توجد هذه الدولية الوهمية مثلها مثل دويلة الوهمية
البوليزاريو الشعب المغربي يعرف فقط دولة فلسطين أبا الباقي فهو وهم نعم المغاربة الاحرار أدبو العصابات المجرمين لي ذهبو إلى أمستردام
على كل مغرب خارج الوطن ان يكونوا حذرين من تلك الأشخاص حاملين علم فليسطين. لا تعرفون لاي جهة يعمل. قد يقف وسطكم لكنه ضدكم. ولا تشعرون.انها حملة مسعورة على الجالية المغربية في الخارج.
أقول ا aghillas التعليق الأول ادهب الى الجحيم مغاربة هولندا و هم رجال و قاموا باللازم الشماتة أزولوا المذل ل و فلسطين حرة الشماتة قالت أماز.. الداخل ……
المجرمين والارهابيين الذين هاجموا مشجعي مكابي الاسرائيلي في أمستردام قاموا ثلاثة أيام بعد ذلك في أمستردام غرب باحراق ترامواي وأعمال تخريب وتكسير ومواجهات مع الشرطة الهولندية.
كل جيران واخوان فلسطين داخلين سوق راسهم الا نحن دايما انديروا فيها بطل، الصهاينة لعبوا مع احفادهم، وقام جمهورهم بفوضى في بلد المستضيف، ما دخلنا نحن؟ علاش منادو جيران فلسطين او اولاد فلسطين او جيران فلسطين ادفعوا على بلدهم،
اودابا حتى واحد ما غيوقاف معانا او غايسندنا، غير كتفرجوا علينا،
تبا لقوم لا عقل له.
يا مغاربة القضية الفلسطينية اتركوها الى فلسطنين من غير المنطقي فلسطين يعيش في نعيم و سيارات فاخرة و منازل لا يحرك ساكن بينما المغربي يدافع بالنيابة عنهم هذا امر غير مقبول قضية الفلسطينية ليست قضيتنا
إن كان المعلقون حقا مغاربة. المغربي الحر لا يعيش مرتاحا و إخوانه يقتلون. و فلسطين قضية الشرفاء فقط، و المغاربة منذ القدم لم يتخلوو عنها. و باب المغاربة و ساحة المغاربة في القدس خير دليل على ذلك. فلا نامت أعين الجبناء