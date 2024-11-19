شقيقة تنهي حياة أخاها بسبب نزاع على أرض بالقصر الكبير

هبة بريس – العرائش

لقي رجل في الخامسة والأربعين من عمره حتفه في جريمة قتل بشعة على يد شقيقته التي تبلغ من العمر حوالي خمسين عامًا، وذلك في دوار الدرابلة التابع لجماعة السواكن في إقليم العرائش، مساء يوم أمس الاثنين، وذلك بسبب نزاع عائلي حول قطعة أرضية كانت موضوع خصومة قضائية بمحكمة القصر الكبير.

وحسب مصادر مطلعة، بدأت الواقعة بمشادة كلامية بين الضحية وشقيقته تطورت إلى شجار بالأيدي، قبل أن تهاجم الشقيقة الضحية بمنجل كانت تحمله، موجهة له ضربات قاتلة على مستوى رأسه وصدره وبطنه، مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة.

وأثناء الحادث، كانت الشقيقة برفقة أحد أبنائها، الذي تدخل بدوره في المشاجرة، فزاد الأمور تعقيدًا عندما وجه ضربات إضافية إلى “خاله”، مما فاقم إصاباته.

وتم نقل الضحية بسرعة إلى المستشفى الإقليمي بالقصر الكبير، ولكنه توفي في الطريق متأثرًا بنزيف داخلي حاد. وأثار الحادث صدمة كبيرة في المنطقة التي لم تستوعب فداحة الجريمة.

وحضرت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي إلى مسرح الجريمة فور تلقي البلاغ، حيث تم توقيف الجانيين، وهما الشقيقة، وابنها من مواليد 2005، ووُضعا تحت تدابير الحراسة النظرية بقرار من النيابة العامة، في انتظار نتائج التحقيق.