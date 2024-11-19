بعد تراجع سعر المحروقات.. هل سيخفض أصحاب الطاكسيات تسعيرة التنقل؟
هبة بريس ـ الدار البيضاء
شهدت أسعار التنقل عبر سيارات الأجرة الكبيرة الحجم في عديد المدن المغربية و منها الدار البيضاء ارتفاعا ملحوظا في الأشهر الماضية، و هو ما عزاه المهنيون آنذاك لارتفاع سعر المحروقات.
و رغم أن الحكومة قامت بتوزيع دعم مالي مهم على شريحة واسعة من ممتهني النقل في المغرب، غير أن ذلك لم يمنع بعض الزيادات في تسعيرة النقل و التنقل خاصة عبر سيارات الأجرة الكبيرة الحجم.
اليوم و نحن نشهد تراجعا ملحوظا شهر بعد آخر في أسعار الوقود في بلادنا، هل سيقوم أصحاب الطاكسيات بتخفيض سعر النقل أم أن ارتفاع سعر المحروقات كان مجرد وسيلة لتبرير زيادة سعر التنقل في ظل الدعم المالي المقدم؟
9 تعليقات
لمادى صحافه مغربيه تركب على خارج قصير كلم رافع تمن الا ونجدصحفين وبعض مغاربه يجهزو اقلامهم احتقار اصحاب طكسي بينم اصحاب طكسي له مصاريف متنوعه بعد تحرير محروقات رافع تمن أجزاء سيارات فدونج سومه كراىيه حلاوة حت تسعرت غزال لحد ساعه مرتفعه 11.50درهم بعد زيارة 3دراهم عن كل لتر غزوال من طرف بنكران اليوم تمن غزوال هو 6.50د بينم يباع المغاربه ب11 درهم و79سنتم في عدد من محطات توزيع لمادىصحافه لم تتكلم على عدد كبير لم يخفظو تمن
المطلوب تدخل وزارة الداخلية لاجبار اصحاب سيارات الاجرة على تخفيض تسعيرة النقل المحروقات انخفضت حيت برروا الزيادات الان انتفت اذن ضروري من تخفيض اسعار النقل جميعه وليس سيارات الاجرة بشقيها فقط غير هذا يعتبر الامر سرقة لاموال الركاب كلنا مغاربة وكلنا نحب هذا الوطن
فين الدعم عامل كامل ثلاث دعمات ملي وقفات الحكومة الدعم كاع هاد المدة علاش السي الصحفي مفكرتيش الحكومة تعطينا الدعم او احديو المساكين حداش دراهم لليتر قليلة او دير شي تعليق على سبب توقيف الدعم في إطار حق الرد هههه
اللي سمع انخفاض أسعار الغازوال يقول ليك أصبح ب 8دراهم وفي الواقع ليس تخفيضات بل ضحكا على ذقون المغاربة يجب أن يصل سعر الغازوال حاليا إلى دون 7دراهم
اي انخفاض تتحدت عنه هل عاد الى تمنع المعتاد !!!!؟؟؟؟؟؟ اتق الله
التسعيرة الموجودة عند اصحاب الطكسيات اكثر من 25 سنة و المساعدة الدولة لاصحاب الكمرات و ليس السائقين، أما السائق الحلقة الاضعف
تسعيرة التنقل بواسطة سيارات الأجرة لم تشهد أي زيادة رغم ان الكازوال تجاوز 17درهم..
بين العراءش والقصر الكبير 30كيلو. التسعيرة 20درهم اشنو باليكمم شفتو شي حاجة ولا والو
المسافة بين اسفي وسبت اكزولة 30 كيلو. التسعيرة15درهم ونفس المسافة بين القصر والعراءش التسعيرة 20درهم،، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟