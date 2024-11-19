بعد تراجع سعر المحروقات.. هل سيخفض أصحاب الطاكسيات تسعيرة التنقل؟

هبة بريس ـ الدار البيضاء

شهدت أسعار التنقل عبر سيارات الأجرة الكبيرة الحجم في عديد المدن المغربية و منها الدار البيضاء ارتفاعا ملحوظا في الأشهر الماضية، و هو ما عزاه المهنيون آنذاك لارتفاع سعر المحروقات.

و رغم أن الحكومة قامت بتوزيع دعم مالي مهم على شريحة واسعة من ممتهني النقل في المغرب، غير أن ذلك لم يمنع بعض الزيادات في تسعيرة النقل و التنقل خاصة عبر سيارات الأجرة الكبيرة الحجم.

اليوم و نحن نشهد تراجعا ملحوظا شهر بعد آخر في أسعار الوقود في بلادنا، هل سيقوم أصحاب الطاكسيات بتخفيض سعر النقل أم أن ارتفاع سعر المحروقات كان مجرد وسيلة لتبرير زيادة سعر التنقل في ظل الدعم المالي المقدم؟