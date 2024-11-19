بعد سنوات من الانتظار.. انطلاقة أشغال تهيئة و تأهيل مداخل مدينة برشيد

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد سنوات من الانتظار، تحولت فيها البنية التحتية و خاصة الطرقية بمدينة برشيد لأشبه ما يكون ب”المنكوبة” جراء حالتها المتهالكة، عاد الأمل لساكنة المدينة بعد أن قرر الوالي محمد امهيدية الإشراف بشكل شخصي على مشروع تأهيل مداخل برشيد.

و في هذا الصدد، زار محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات مدينة برشيد بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال و أعطى الانطلاقة الرسمية لتأهيل و تهيئة المداخل الرئيسية لعاصمة أولاد احريز.

أشغال تهيئة وتأهيل المداخل الرئيسية لمدينة برشيد تشمل الطرق والإنارة العمومية والمساحات الخضراء بقيمة 100 مليون درهم، ساهم فيها مجلس جهة الدار البيضاء – سطات بـ 90 مليون درهم، ومجلس جماعة برشيد بمبلغ 10 ملايين درهم.

و ستهم الأشغال تهيئة المداخل الأربعة الرئيسية للمدينة، و هي شارع محمد الخامس ومدخل ميلس ومدخل سطات ومدخل السوالم، على مسافة إجمالية تناهز 8 كيلومترات، كما أن الأشغال ستهم تعبيد الطرق وأشغال التبليط، وإنشاء قنوات لصرف مياه الأمطار، وإحداث مجالات خضراء ومساحات ومراكز للجذب، وكذا إحداث وإدارة شبكة للإنارة العمومية عن بعد.