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المكتب الجماعي لحفظ الصحة في العيون
المكتب الجماعي لحفظ الصحة في العيون

الداخلية تُعزز مكافحة التسمم الغذائي بمكاتب جديدة في الجماعات

19 نوفمبر، 2024 - 5:53 مساءً
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هبة بريس

كشفت وزارة الداخلية عن خطة لإحداث 130 مكتبًا لحفظ الصحة، بميزانية إجمالية تبلغ 104 مليارات سنتيم، بهدف مكافحة حالات التسمم الغذائي المرتبطة بالإقبال الكبير على المطاعم والمقاهي ومحلات الوجبات السريعة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار معالجة النقص في التجهيزات المماثلة على مستوى العديد من الجماعات.

وأورد جواب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على سؤال كتابي فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، أن هذا البرنامج سيشمل 1244 جماعة موزعة على 53 إقليماً، حيث ستتكفل الوزارة بتمويل 50% من كلفة المشروع.

ولتنفيذ هذا البرنامج، سيتم توفير موارد بشرية متخصصة تشمل 260 طبيبًا، و130 طبيبًا بيطريًا، إضافة إلى 260 ممرضًا و260 تقنيًا في مجال حفظ الصحة، مع الإعلان عن تنظيم مباريات موحدة لتوظيف هذه الكفاءات.

19 نوفمبر، 2024 - 5:53 مساءً
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