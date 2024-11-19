بادو الزاكي يفشل في بلوغ كأس أفريقيا “المغرب 2025” مع النيجر

أنهى منتخب النيجر لكرة القدم تحت قيادة المدرب المغربي بادو الزاكي، مشاركته في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025، دون تحقيق الهدف المنشود بالتأهل إلى النهائيات، التي ستقام في المغرب.

احتل منتخب النيجر المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد متواضع، متخلفًا عن منتخبي أنغولا والسودان، اللذين ضمنا بطاقتي التأهل. وجاء المنتخب الغاني في المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط فقط.

مسيرة الزاكي مع النيجر

تم التعاقد مع المدرب المغربي في دجنبر 2023 بعقد يمتد لعامين، في خطوة هدفت إلى إعادة بناء الفريق الوطني وقيادته نحو البطولات القارية.

ورغم الآمال الكبيرة التي عُلقت على خبرته، فإن النتائج في التصفيات شكلت خيبة أمل للجماهير والاتحاد النيجري لكرة القدم.

مستقبل الزاكي مع النيجر

بعد الفشل في تحقيق التأهل، أصبح مستقبل بادو الزاكي مع منتخب النيجر مثار تساؤلات.

ومن المتوقع أن تعقد إدارة الاتحاد اجتماعات خلال الفترة المقبلة لتقييم الوضع واتخاذ قرارات بشأن المرحلة القادمة من مسيرة المنتخب.