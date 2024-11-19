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بادو الزاكي
بادو الزاكي

بادو الزاكي يفشل في بلوغ كأس أفريقيا “المغرب 2025” مع النيجر

19 نوفمبر، 2024 - 12:37 صباحًا
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أنهى منتخب النيجر لكرة القدم تحت قيادة المدرب المغربي بادو الزاكي، مشاركته في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025، دون تحقيق الهدف المنشود بالتأهل إلى النهائيات، التي ستقام في المغرب.

احتل منتخب النيجر المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد متواضع، متخلفًا عن منتخبي أنغولا والسودان، اللذين ضمنا بطاقتي التأهل. وجاء المنتخب الغاني في المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط فقط.

مسيرة الزاكي مع النيجر

تم التعاقد مع المدرب المغربي في دجنبر 2023 بعقد يمتد لعامين، في خطوة هدفت إلى إعادة بناء الفريق الوطني وقيادته نحو البطولات القارية.

ورغم الآمال الكبيرة التي عُلقت على خبرته، فإن النتائج في التصفيات شكلت خيبة أمل للجماهير والاتحاد النيجري لكرة القدم.

مستقبل الزاكي مع النيجر

بعد الفشل في تحقيق التأهل، أصبح مستقبل بادو الزاكي مع منتخب النيجر مثار تساؤلات.

ومن المتوقع أن تعقد إدارة الاتحاد اجتماعات خلال الفترة المقبلة لتقييم الوضع واتخاذ قرارات بشأن المرحلة القادمة من مسيرة المنتخب.

 

19 نوفمبر، 2024 - 12:37 صباحًا
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‫7 تعليقات

  3. مسيرة موفقة للبطل بادو زاكي مكتشف المنتخب المغربي على انف الحاقدين ومنهم كاتب المقال الدي يبرهن انه يتملق لجهات معينة .زاكي ابن بلدك وابن الوطن الحقيقي فقط لانه درب فريق جزائري تحقد عليه لهاد دراجة راه فيك مرض الغل، تاقي مولاك راه اي عند زاكي معندكش ولي وصل ليه زاكي فالمسيرة موصلتيش ليه والله يهديك من مرض شيطان

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  4. بالفعل زاكي حقق اعجاز مع منتخب النيجر بعدما استقر على تشكيلة متجانسة واستوعب اللاعبون تكتيكاته ،ولكن هناك من يبخص عمل الآخرين لحقد أو كره مجاني

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  5. المهم كان في مجموعة شيءا ما صعبة و احتل الرثبة 3 امام المنتخب الغاني الذي يبلي البلاء و يقهر الفرق القوية، و النيجر فريق جد عادي ربما لم يسبق له التأهل لنهائيات كأس إفريقيا

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  7. الصافي :منتخب النيجر سبق و أن تأهل لكأس أمم إفريقيا ؛ سنة 2012 قابل المنتخب المغربي في المباراة الأخيرة من دوري المجموعات في مجموعة تضم : تونس و الجابون أيضا.

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