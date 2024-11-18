زياش يثير الجدل من جديد أثناء مباراة المغرب ضد ليسوتو (صورة)

أثار الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب غلطة سراي التركي موجة من الجدل من جديد بعد نشره صورة عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، يظهر فيها وهو يقضي وقتًا ممتعًا في دبي، في وقت كان فيه المنتخب المغربي يخوض مباراة ضد ليسوتو في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

هذه الحادثة تذكّر بتصرف مشابه من زياش خلال مواجهة الغابون الأسبوع الماضي، عندما نشر صورة له أثناء لعب لعبة “نداء الواجب” (Call of Duty)، بدلاً من متابعة المباراة أو دعم زملائه في الفريق.

التصرف الذي أثار استياء بعض المتابعين، اعتُبر من قبل الكثيرين رسالة استفزازية، خاصة بعد استبعاده من قائمة المنتخب الوطني في المعسكر الحالي لشهر نونبر، بسبب افتقاده للتنافسية.