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حكيم زياش
حكيم زياش

زياش يثير الجدل من جديد أثناء مباراة المغرب ضد ليسوتو (صورة)

18 نوفمبر، 2024 - 9:25 مساءً
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أثار الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب غلطة سراي التركي موجة من الجدل من جديد بعد نشره صورة عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، يظهر فيها وهو يقضي وقتًا ممتعًا في دبي، في وقت كان فيه المنتخب المغربي يخوض مباراة ضد ليسوتو في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

هذه الحادثة تذكّر بتصرف مشابه من زياش خلال مواجهة الغابون الأسبوع الماضي، عندما نشر صورة له أثناء لعب لعبة “نداء الواجب” (Call of Duty)، بدلاً من متابعة المباراة أو دعم زملائه في الفريق.

التصرف الذي أثار استياء بعض المتابعين، اعتُبر من قبل الكثيرين رسالة استفزازية، خاصة بعد استبعاده من قائمة المنتخب الوطني في المعسكر الحالي لشهر نونبر، بسبب افتقاده للتنافسية.

18 نوفمبر، 2024 - 9:25 مساءً
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‫25 تعليقات

  1. من حقو كإنسان باش يعيش حياتو و من حقو يدافع على القضية الفلسطينية لأنو مسلم كتبوا على لي عايشين معانا كلاو الشعب و جوعوه زياش في القلب ما يتنساش كنتمناو يرجع الفريق المغربي

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  3. زياش ، بسلوكه و غروره و مزاجيته ، لا يصلح داخل مجموعة متجانسة و خلوقة .لذى ، فغيابه خير من وجوده .

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  4. زياش ليس مغرورا.هوجد متواضع.وانت تعرف لماذا تم استبعاده من المنتخب الذي لن يصنع اي انجازات بدونه.اتحداك.الا الفوز على منتخبات ضعيفةجدا جدا

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  5. زياش له الحق ان لا يتابع اي مقابلة لانه ابتعد من المنتخب نتيجة مواقفه تجاه فلسطين
    هذا ليس استفزاز وانما حرية تصرف وله الحق في ذلك

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