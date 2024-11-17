فاس : قرار باغلاق مقهى الريكس الشهيرة
هبة بريس_ فاس
تواصل المقهى الكائنة وسط حديقة لالة أمينة بوسط مدينة فاس جدلا واسعا لدى الرأي العام الفاسي، فبعدما كانت قاب قوسين أن تتحول إلى مطعم لبيع الدجاج، صدر أمس قرار من رئيس مقاطعة أكدال عن طريق السلطة المحلية بتوقيف استغلالها من طرف المصالح المختصة بمقاطعة أكدال.
وحسب مصدر خاص وموثوق ل “هبة بريس”، فإن محمد السليماني الحوتي الحسني رئيس مقاطعة أكدال بفاس، وقع أول أمس الجمعة 15 نونبر الجاري، قرارا يقضي بوقف استغلال المقهى، بمبرر أن عملية استغلالها تتم بدون رخصة قانونية.
وحسب ذات المصدر، فإن قرار وقف استغلال البناية التي فوتت لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة فاس قبل أن تتحول لمقهى، أمام صمت مصالح جماعة فاس والسلطات المحلية لحوالي 3 عقود.
متحدث فاعل جمعوي فاسي ل ” هبة بريس”، قال ما هو دور العمدة في هذه الكارثة، ويضيف ذات المتحدث، منذ تعيين المجلس الحالي لجماعة فاس و المدينة تتخبط في المشاكل لا نهاية لها، بدون منجزات.
وكان معاذ الجامعي، والي جهة فاس مكناس، عامل عمالة فاس، أمر المصالح المعنية والسلطات المختصة بإعداد تقرير مفصل، بشأن حيثيات تفويت استغلال هذه الحديقة العمومية.
9 تعليقات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من فضلكم صاحب المقهى الذي يوجد وسط حديقة الريكس ضم إليه جميع وسط الحديقة. يطردني ويطرد كل من يدخل إلى تلك الحديقة الموجودة في العمق. الرجال مسنين يطردهم والصغار وكل من اقترب وجلس فيها. واحد الرجل وحش ماتقولش ليكم. عافاكم وقفوه عند حدو. هديك حديقة عمومية منين وحنا صغار. لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم.
مكاين نهب نهب فلوس الشعب والاستحواد على الملك العمومي.. من اجل الثراء الفاحش والفاسد .. الى متى ؟ راه الفقر داير حالة..
انا الان اجلس في هذا المقهى وسط الحديقة مع قهوتي التي اشتريتها من محلات القهوة الجاهزة. في البداية كنت وسط الحديقة حين طلب مني صاحب المقهى من خلال موظفه المغادرة ولكن بعد طلبي لقضاء بعض الوقت، رحب بي صاحب المقهى وطلب لي الماء و قال ان الحمام تحت تصرفي مرحبا بي.
فعلا لقد دخلت انا وزوجتي للحديقة وجلسنا بأحد الكراسي من الاسمنت ؛ فأتى إلينا مسرعا وبأسلوب غير لابق أمرنا بالخروج ولم يحترم سننا المتقدم ؛ وقلت له بأنه مكان عمومي فردنا علينا بانه ملكه الخاص وطردنا بالتهديد وذلك على مرأى ومسمع أصحاب الطاكسيات المتواجدين خارج الحديقة. المرجو من المسؤولين إيقاف هذا الشخص عن حده
سؤال
لماذا نادي الأعمال الاجتماعيةلرجال التعليم يستغل كمقهى ومخبزة ومطعم من طراف أناس لاعلاقة لهم بالتعليم ولا يستفيد منها رجال ونساء التعليم
حسبنا الله ونيعم لوكيل فيهم الملك العمومي كولو ستولاو عليه الشفرا وصحاب لعصا الغيظة
يجب تطبيق القانون على الجميع عاش الملك
فعلاً نحن مند عقود ونحن نجلس في هدا المنظر الطبيعي الجميل داخل حظارة فاس العلمية لكن السؤال اين دور السلطات خلال هده المدة التي كان يستغلها صاحب المقهى ومن فوت له ذلك المهم
عين من عيون الفاسدين علي داك المقهى كي يستعملها لنفسه وهوا من الجماعة على والي فاس ان يتحرك كي يقطع طريق علي هاد الفاسد كي لا يستعملها لنفسه