فاس : قرار باغلاق مقهى الريكس الشهيرة

هبة بريس_ فاس

تواصل المقهى الكائنة وسط حديقة لالة أمينة بوسط مدينة فاس جدلا واسعا لدى الرأي العام الفاسي، فبعدما كانت قاب قوسين أن تتحول إلى مطعم لبيع الدجاج، صدر أمس قرار من رئيس مقاطعة أكدال عن طريق السلطة المحلية بتوقيف استغلالها من طرف المصالح المختصة بمقاطعة أكدال.

وحسب مصدر خاص وموثوق ل “هبة بريس”، فإن محمد السليماني الحوتي الحسني رئيس مقاطعة أكدال بفاس، وقع أول أمس الجمعة 15 نونبر الجاري، قرارا يقضي بوقف استغلال المقهى، بمبرر أن عملية استغلالها تتم بدون رخصة قانونية.

وحسب ذات المصدر، فإن قرار وقف استغلال البناية التي فوتت لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة فاس قبل أن تتحول لمقهى، أمام صمت مصالح جماعة فاس والسلطات المحلية لحوالي 3 عقود.

متحدث فاعل جمعوي فاسي ل ” هبة بريس”، قال ما هو دور العمدة في هذه الكارثة، ويضيف ذات المتحدث، منذ تعيين المجلس الحالي لجماعة فاس و المدينة تتخبط في المشاكل لا نهاية لها، بدون منجزات.

وكان معاذ الجامعي، والي جهة فاس مكناس، عامل عمالة فاس، أمر المصالح المعنية والسلطات المختصة بإعداد تقرير مفصل، بشأن حيثيات تفويت استغلال هذه الحديقة العمومية.