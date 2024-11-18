استعدادات مكثفة لإنجاز مشروع الطريق الجديد بين الدار البيضاء والرحمة
هبة بريس – سفيان خلوق
بدأت الاستعدادات المكثفة لتنفيذ الشطر الثاني من مشروع الطريق “بانوراميك”، الذي يربط مدينة الدار البيضاء بمنطقة الرحمة. ويمتد هذا المقطع من تقاطع الطريق الالتفافي الجنوبي الغربي، حيث سيتم إنشاء ممر علوي، وصولاً إلى منطقة سيدي الخادير
وتُقدر تكلفة المشروع بحوالي 108 ملايين درهم، ومن المقرر أن تستغرق أشغال الإنجاز 10 أشهر لإتمام الطريق الجديد الذي يمتد على طول 8.5 كيلومترات في مرحلتيه.
وتتولى شركة GTR-GTIC المغربية تنفيذ الشطر الثاني من هذا المشروع، الذي يندرج ضمن برنامج شامل لتطوير البنية التحتية. ويهدف المشروع إلى تعزيز حركة التنقل بين الدار البيضاء وإقليم النواصر، وتحقيق انسيابية أكبر في حركة المرور داخل المدينة، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على الشبكة الطرقية وتقليل الازدحام الناتج عن كثافة وسائل النقل.
5 تعليقات
نتمنى ان تنطلق الاشغال بشكل مستعجل لاننا من ساكنة ونعاني يوميا من جحيم التنقل ليس فقط خلال الدروة بل النهار باكمله
نتمنى ان تنطلق الاشغال بشكل مستعجل لاننا من ساكنة ونعاني يوميا من جحيم التنقل ليس فقط خلال الدروة بل النهار باكمله
فين كانوا هاذ مسؤولين هاذ سنوات كاملة ، حتى زيرهم كأس العالم، وعند الله تختصم الخصوم
بنية تحتية؛هشة كاننا نعيش في زامبيا او مالي خصوصا في حي اولاد احمد (الطريق المؤدية بينة الفتح 3و4)
منطقة سيد الخدير منطقة تابعة لجماعة حي الحسني مهمشة بمعنى كلمة كانك في جماعة قروية