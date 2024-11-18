استعدادات مكثفة لإنجاز مشروع الطريق الجديد بين الدار البيضاء والرحمة

هبة بريس – سفيان خلوق

بدأت الاستعدادات المكثفة لتنفيذ الشطر الثاني من مشروع الطريق “بانوراميك”، الذي يربط مدينة الدار البيضاء بمنطقة الرحمة. ويمتد هذا المقطع من تقاطع الطريق الالتفافي الجنوبي الغربي، حيث سيتم إنشاء ممر علوي، وصولاً إلى منطقة سيدي الخادير

وتُقدر تكلفة المشروع بحوالي 108 ملايين درهم، ومن المقرر أن تستغرق أشغال الإنجاز 10 أشهر لإتمام الطريق الجديد الذي يمتد على طول 8.5 كيلومترات في مرحلتيه.

وتتولى شركة GTR-GTIC المغربية تنفيذ الشطر الثاني من هذا المشروع، الذي يندرج ضمن برنامج شامل لتطوير البنية التحتية. ويهدف المشروع إلى تعزيز حركة التنقل بين الدار البيضاء وإقليم النواصر، وتحقيق انسيابية أكبر في حركة المرور داخل المدينة، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على الشبكة الطرقية وتقليل الازدحام الناتج عن كثافة وسائل النقل.