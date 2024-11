حادثة مرعبة.. سيارة تقتحم مقهى وتقتل مسنة (فيديو)

في واقعة غريبة ومأساوية، لقيت امرأة مسنة مصرعها وأصيب ثلاثة آخرون بعدما اقتحمت سيارة مسرعة مقهى في مدينة “آيدن” بغرب تركيا.

كان السائق، البالغ من العمر 84 عاماً، قد فقد السيطرة على مركبته أثناء رجوعها للخلف، مما أدى إلى انحرافها بشكل مفاجئ واندفاعها بقوة نحو المقهى المزدحم.

أظهرت لقطات كاميرا مراقبة من عدة زوايا لحظات الاقتحام المروعة، حيث دهست السيارة امرأة مسنة في الـ85 من عمرها تدعى “فكرية بيجاركلي” عند دخولها المقهى، قبل أن تصدم شخصين آخرين كانا جالسين في المكان. نجح عدد من الزبائن في الفرار بعد أن لاحظوا السيارة وهي تتجه نحوهم.

Bir anda can pazarının yaşandığı ilginç kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. pic.twitter.com/MJETYiVOoH

وأصيب السائق “إبراهيم” بإصابات خطيرة، بالإضافة إلى شخصين آخرين هما “جيسيم ساجاك” (58 عاماً) و”يعقوب يورتسيفان” (23 عاماً)، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تقوم الشرطة حالياً بالتحقيق في ملابسات الحادثة لمعرفة أسباب فقدان السائق السيطرة على السيارة بشكل غير مألوف، إلا أن إصابته البليغة تعيق استكمال التحقيق في الوقت الراهن.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 84 yaşındaki bir sürücünün kontrolünden çıkan otomobil kafeye daldı.

Feci kazada otomobil müşterileri önüne katıp iç duvara kadar sürükledi. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Yaşanan anlar güvenlik kamerasına an be an yansıdı. pic.twitter.com/KtsqZ18QQw

— Gazete Pencere (@gazetepencere) November 11, 2024