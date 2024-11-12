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مصرع مسنة في اقتحام سيارة لمقهى
مصرع مسنة في اقتحام سيارة لمقهى

حادثة مرعبة.. سيارة تقتحم مقهى وتقتل مسنة (فيديو)

12 نوفمبر، 2024 - 9:23 مساءً
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في واقعة غريبة ومأساوية، لقيت امرأة مسنة مصرعها وأصيب ثلاثة آخرون بعدما اقتحمت سيارة مسرعة مقهى في مدينة “آيدن” بغرب تركيا.

كان السائق، البالغ من العمر 84 عاماً، قد فقد السيطرة على مركبته أثناء رجوعها للخلف، مما أدى إلى انحرافها بشكل مفاجئ واندفاعها بقوة نحو المقهى المزدحم.

توثيق مرئي للحادثة

أظهرت لقطات كاميرا مراقبة من عدة زوايا لحظات الاقتحام المروعة، حيث دهست السيارة امرأة مسنة في الـ85 من عمرها تدعى “فكرية بيجاركلي” عند دخولها المقهى، قبل أن تصدم شخصين آخرين كانا جالسين في المكان. نجح عدد من الزبائن في الفرار بعد أن لاحظوا السيارة وهي تتجه نحوهم.

وأصيب السائق “إبراهيم” بإصابات خطيرة، بالإضافة إلى شخصين آخرين هما “جيسيم ساجاك” (58 عاماً) و”يعقوب يورتسيفان” (23 عاماً)، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تحقيقات الشرطة

تقوم الشرطة حالياً بالتحقيق في ملابسات الحادثة لمعرفة أسباب فقدان السائق السيطرة على السيارة بشكل غير مألوف، إلا أن إصابته البليغة تعيق استكمال التحقيق في الوقت الراهن.

12 نوفمبر، 2024 - 9:23 مساءً
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‫20 تعليقات

  1. الأسباب واضحة كوضوح الشمس ، أولا لكونه مسن وعدم الرأية الجيدة مما جعلته لا يسيطر على السياقة لهذا عندما يصل الشخص سن معين يستغنى عن السياقة.

    1
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  2. هناك عدة عوامل التي جعلت هذا المسمى اقتحم بسيارته مقهى مما نسبب في إصابات خطيرة لعدة أشخاص وكذالك خلف الرعب لزبائن .

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  3. ربما هذا السائق يعاني من أمراض مزمنة مما جعلته لا يركز في السياقة ودهس امرأة ولقيت مصرعها حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة ووسع مدخلهم إنا لله وإنا إليه راجعون.

    1
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  4. اللهم ارحمها واغفر لها ووسع مدخلها وتجاوز عن سيئاتها وكل نفس ذائقة الموت وهذا قدر الله لاهروب منه ويبقى وجه ربك ذو الجلال و الاكرام إنا لله وإنا إليه راجعون.

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  5. كل نفس ذائقة الموت ولكن للأسف الشديد ليست بهذه الطريقة المؤلمة والمحزنة التي خلفت وراءها حزنا شديدا على نفوس عائلتها وحسبنا الله ونعم الوكيل إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة واشفي المصابين ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

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  6. الله يرحمها و يغفر لها و يجعلها من أهل الجنة انشاء الله و ربي يصبر اهلها يا رب العالمين

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  8. اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناته يارب العالمين وكل نفس ذائقة الموت ولكن للأسف الشديد ليست بهذه الطريقة المؤلمة التي خلفت وراءها حزنا شديدا على نفوس عائلتها وحسبنا الله ونعم الوكيل.

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  11. انا لله و انا لله راجعون اللهم ارحمها و اغفر لها و أكرم نزلها ووسع مدخلها و اغسلها بالماء والثلج والبرد اللهم آ مين

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  12. رحم الله الفقيدة بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته والهم اهلها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون

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  14. ربي يرحمها ويجعل مئواها الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل في من كان مسببا وراء ذالك

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  19. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله و انا اليه راجعون اللهم اغفر لها و ارحمها و ثبتها امين يا رب العالمين

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