مدراء inwi ينعمون بالتعويضات السمينة و صغار الموظفين بأجور هزيلة
هبة بريس ـ الرباط
يعيش موظفو شركة “إينوي” ظروفا صعبة بسبب رواتبهم الهزيلة و التي لم يشملها التحيين منذ فترة و خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة و هو ما يجعلهم في معاناة يومية مع مصاريف و متطلبات الحياة.
و حسب معطيات خاصة، فيتلقى صغار الموظفين في الشركة “البنفسجية” أجورا شهرية هزيلة، ينضاف لهم عدد من موظفي الوكالات التابعة للشركة بمجموع تراب المملكة و خاصة بالمدن الكبرى.
هاته الأجور دفعت عددا من موظفي “إينوي” لمغادرة الشركة و البحث عن آفاق أرحب خاصة في ظل تجاهل ملفاتهم المطلبية من طرف الإدارة، الأخيرة التي ينعم مدراؤها في التعويضات السمينة و السفريات المدفوعة و يتقاضون أجورا مريحة و غيرها من الامتيازات.
و في الوقت الذي تتقشف فيه إدارة “إينوي” على موظفيها الصغار و خاصة العاملين بالوكالات التابعة لها و الذين لهم احتكاك يومي مباشر بالمواطنين، تتضاعف أرباح المجموعة و تحقق أرقام مهمة، و هو ما يعكس التناقض الصارخ الذي تتعامل به الإدارة مع من يبني ثروة الشركة الحقيقية.
131 تعليقات
حسبي الله ونعم الوكيل فيك كيف آذيتيني حسبي الله ونعم الوكيل فيك حسبي الله ونعم الوكيل فيك متنسايش العدالة الإلهية الا قلتي يديك طويلة في الموارد البشرية و باللي اللي دخلك لإنوي ضرسة صحيحة كاين الله
شكرا للجريدة على هاد المقال اللي غادي يخلي المسؤولين يعرفو بزاف ديال الخروقات اللي واقعين ما دار عليهم حتى تقرير حيث صاحب الشاف كما ورد في أحد التعاليق والفرزيات و منساوش الحكرة اللي دازت علينا وباقيا في الوكالات خصوصا في مراكش……
مراكش: اين هو التقرير وعلاش معلمتيش الموارد البشرية على عافية شعلات بسبب سيجارة نسيتوها في سلة المهملات !!!!
الحكرة و الزبونية و الغش و الشطط في استعمال السلطة و باك صاحبي…
انا سمحت ف 18 عام د الخدمة و هربت من داك المحيط السام.
الله الغني عنهم.
انا واحد من الشغيلة ديال انوي ديستريب و هاد ناس مشفنا منهم غير الخير كلمة حق بدون نفاق ، ايه كاينين شي حوايج بحال الأبجيكتيف مرة مرة كيكون خيالي ولكن ملي كيكون اوبجيكتيف طالع را كتشدو فلوس خيالية اولا لا ؟! كلمة حق المسؤولين الجهوين كاملين خدمت معاهم ، غير دير خدمتك و كون محتارم راسك ، مكينش اللي ينقص منك ولا يگول ليك دير و دير و الناس اللي كيقولو حنا قدام و مازال فبلاستنا نفكركم هادي 6 7 سنين فين كنتو ملي كانو الترقيات كيتقتارحو عليكم و نتوما كنتو تگولو لا حيت cdc كان فيها بريم زوين تبركلاه كنتو دربو 10000 dh غير بريم و فلوس موجودا ?
صحيح المسؤولين الجهويين خدمنا معاهم ناس كيقدرو الخدمة ديالك و مكاينش الفرق ولكن اللي جاو مؤخرا من 2021 هما اللي فيهم التعسف والضغط و خصوصا اللي مذكورين في التعاليق
يبدو ان المسؤولين وعوا بالمشاكل في الوكالات وهناك بإذن الله قرارات حاسمة في القريب العاجل، وثقتنا كبيرة فيهم واقول مهما على الباطل سيعلو الحق فوقه …….جهة الشمال صبرتوا بزاف وربي غادي يجازيكم على صبركم .. مسألة وقت فقط
أرجو من المسؤولين الغيورين على شركة إنوي ان ينتبهو إلى جودة الملابس الموحدة ايضاً ، التي يرتديها موظفوها في الوكالات .
جودة جد رديئة ولا تعطي صراحة صورة جيدة على الشركة بل العكس ، توحي على ان الشركة في طريق الإفلاس
وشكرا
حين من يكون من وكل بأمرك لا يؤمن الا بقولة أنا و من بعدي الطوفان فانتظر الساعة..
اتقوا الله فاليوم طاغية و غدا عند ربكم تسالون….و السلام
شكرا للجريدة على توضيح الامور..