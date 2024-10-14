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خطاب الملك محمد السادس في البرلمان يزلزل الجزائر

14 أكتوبر، 2024 - 4:39 مساءً
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يوسف اقوضاض – هبة بريس

تلقت الأوساط الجزائرية الرسمية والإعلامية بصدمة كبيرة قوة مضامين الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس في البرلمان.

وأثار حزم خطاب جلالة الملك في قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية الرعب في أبواق نظام العسكر في الجزائر.

وتناول إعلام نظام الكابرانات في الجزائر بحسرة كبيرة مضامين خطاب الملك في البرلمان، وأصبح حديثهم في جميع جرائدهم عن حزم جلالة الملك في قضية الصحراء المغربية.

وتعيش الجزائر اليوم عزلة دولية كبيرة، وبدأت تفقد مصداقيتها جراء وقوفها ضد الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأمام بسط المغرب لسيادته الكاملة على أراضيه وحصده الاعترافات الدولية تباعًا، وترحيب المملكة دائمًا بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، تحقق انتصارات دبلوماسية كبرى.

14 أكتوبر، 2024 - 4:39 مساءً
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‫31 تعليقات

  3. عاش ملك المغرب محمد السادس نصره الله و ايده ونحن جنود مجندين وراء ملكنا الحبيب وشعارنا الله الوطن الملك

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  9. فعلا كما قال حفظه الله ونصرنا الله عليهم. خصوم َيبقوا خصوم للمملكة. دويلة صنعت 1962.ارادت تجزئ امبراطورية عمرها أكثر من 12 قرن.بقايا المستعمر في شمال أفريقيا.

    4
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  10. نعم فهنالك عدة مرات أقول عليهم في صحراء مغربية في مغربها و مغرب في صحراؤ و لكن لا تنشروا عليهم ما أقول و من هذا الممبار أقول و الحامل مسىولية الله الوطن الملك و شكرا

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